Başkan Erdoğan Cezayir'de duyurdu! 'Adımını attık'

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

210 ekonomik bölgeye ihracat yapan ve 2020 ülkeden ithalat gerçekleştiren bir ülkeyiz.

Türk Hava Yolları Afrika'ya 58 noktaya uçuş düzenliyor.

Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi daha da ilerleteceğiz.

Ticaretimizi 50 milyar dolar seviyesine taşıyacağız.

Cezayir'i dost ve kardeş bir ülkenin olması ötesinde Kuzey Afrika'daki stratejik ortaklarımızdan biri olarak görüyoruz.

2000'li yılların başından itibaren açılım politikası başlattı. Türkiye - Afrika ortaklık zirveleri bu ilişkilerimizi farklı bir noktaya taşımıştır. Üçüncü zirveyle ilgili hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

Ticaret Bakanlığımız ve DEİK organizasyonunda İstanbul'da üçüncü forumu gerçekleştirmeyi öngörüyoruz.

Türkiye için Kuzey Afrika olmak üzere tüm kıtayla kucaklaşmanın bir anlamı vardır.

Biz birlikte üretmek, birlikte ilerlemek, birlikte zenginleşmek arzusundayız.

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticaret hacmi uzun süredir 4 milyar dolar civarında seyrediyor. Kendi bölgelerinin üretim ve ticaret merkezleri olan ülkelerimiz için bu rakam elbette önemlidir. İkili ticaretimizi 5 milyar dolara çıkarma kararı aldık.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının adımını attık.

Savunma sanayi alanında iş birliğimizi ilerletmek istiyoruz.

Yabancı yatırımlarda yüzde 51 yerel ortaklık şartının kaldırılması önemli bir reformdur.