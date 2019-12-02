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02 Aralık 2019 Pazartesi 20:50:10 | Son Güncelleme: 02 Aralık 2019 Pazartesi 20:50:51

Başkan Erdoğan: Tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladığı bildirildi.

Buna göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, Türkiye'deki ve dünyadaki tüm engelliler için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışı gereği, engellilerin sorunlarının çözümü için yapılan çalışmaların her zaman öncelikleri olduğunu belirtti.

"Engellerin bu kardeşlerimizin zihinlerinde ve uzuvlarında değil, onları eksik gören kalplerde olduğuna inanıyor, bu bilinci tüm topluma yaymak konusunda gayret göstermeye devam ediyoruz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Engelliliğin, bir sağlık meselesi olduğu kadar, aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik veçheleri de bulunan çok boyutlu bir konu olduğu unutulmamalıdır. Son 17 yılda, engelli bireylerin hayata katılımı konusunda atılan devrim niteliğindeki adımlar, engelli vatandaşlarımıza karşı hassasiyetimizin bir göstergesidir. Eğitim hizmetlerinden evde bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine varıncaya kadar pek çok hususta engelli kardeşlerimizin sorunlarına çözüm olmak, toplumla bütünleşmelerini, işgücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık.

Engelli vatandaşlarımızın, hiçbir ayrım gözetilmeksizin sunulan imkanlardan yararlanabilmeleri, gurur verici başarılara imza atabilmeleri bizim için mutluluk kaynağıdır. Spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden iş dünyasına her alanda engelli kardeşlerimiz büyük başarılar elde etmekte, azim ve kararlılıklarıyla bizlere güç ve ilham vermektedir. Bu vesileyle, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına öncelik vermeye, bu sorunların çözümüne ciddiyetle eğilmeye, engelli vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını, her türlü talebini karşılamaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde tüm vatandaşlarımızı engellilik konusunda daha sorumlu ve duyarlı olmaya çağırıyor, kararlı duruşları ve çabalarıyla hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

AA

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