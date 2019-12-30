Başkan Erdoğan TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Bilim insanlarının teşvik edilmesini sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekiyor. Türkiye emin adımlarla 2023 hedeflerine yürüyecektir. Bilim insanlarımızın teşvik edilmesi ve gençler için rol model olmaları sağlanacaktır. Bu sene 57 bilim insanımız TÜBİTAK ve TÜBA tarafından ödüle layık görüldü. Bu yıl merhum Fuat Sezgin hocamızın adına 5 ödül sahibini bulacak. Çok çarpıcı çalışmalar dikkat çekiyor. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknolojinin izinde ülkemizin kalkınması için adımlar atılıyor. Dışa bağımlılık azalıyor. Bilim insanlarımıza 1,8 milyar lira destek verdik.

Bilim insanlarımıza 1,8 milyar lira destek verdik. Bu desteklerle üniversitelerin hareket alanı genişledi.