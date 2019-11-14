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14 Kasım 2019 Perşembe 16:47:51 | Son Güncelleme: 14 Kasım 2019 Perşembe 17:08:38

Başkan Erdoğan, Trump'a Mazlum Kobani'nin videosunu izletti

Terörist Mazlum Kobani'nin videosunu Trump'a izlettiğini açıklayan Erdoğan, Trump'ın bundan etkilendiğini söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'a, sorulan sorulardan biri de Erdoğan'ın Trump'a terörist Mazlum Kobani'nin faliyetlerini izlettiği video oldu.

"Görüşmede izlettiğiniz videodan yola çıkarak bir soru soracağım. Bir de masada Türkiye’nin terörle mücadelesini anlatan bir kitapçık gördük. O videoyu izledikten ve kitapçığa baktıktan sonra nasıl bir tepki verdiler," sorusuna Erdoğan,Trump'ın bundan etkilendiğini söylerek şunları söyledi

"TRUMP BAYA ETKİLENDİ"

"Biz bunları kendilerine verdik. Bir de FETÖ’nün burada yaptıklarıyla ilgili ayrıntılı bir kitabı bütün o senatörlere verdik.Döner dönmez senatörlerin tamamına bir set olarak bunların tamamını göndereceğiz ve büyükelçilik vasıtasıyla bunları kendilerine dağıtacağız.

Bu videoyu izledikten sonraki tavırlarında, bana göre en önemli hava Sayın Başkan’da oldu. O bayağı etkilendi.

"TÜRKİYE KÜRTLERE KARŞIYMIŞ GİBİ BAKIYORLAR"
 

Diğerleri de zaten Abdi Şahin olayına farklı baktıkları için onu hala sahiplenmeye çalışıyorlar ve en önemlisi de olaya hala“Türkiye Kürtlere karşıymış” gibi bakıyorlar. Benim parlamentomda 50 tane Kürt milletvekilim var. Olaya bir de buradan bakın.

"CIA, TERÖRİST OLDUĞUNU SÖYLÜYOR"

SORU: Terörist Mazlum Kobani ile ilgili bir de CIA belgesinden bahsettiniz. Bu ilk defa açıkladığınız bir şeydi? O belgenin içeriği neydi, ona nasıl tepki gösterdiler?

CEVAP: Tabi bu gizli bir belge. CIA Ferit Abdi Şahin’in nasıl bir terörist olduğunu belge ile bizim istihbarat teşkilatımıza gönderdi. Biz de “Buyurun, biz söylemiyoruz, CIA sizin istihbarat teşkilatınız, size onun evrakını veriyoruz”

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