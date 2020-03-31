Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik koronavirüs görüşmesi

  • Bist 100
    89643.7
  • Dolar
    6,6111
  • Euro
    7,2599
  • Altın
    338,8520
İstanbul
9 / 14
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi Konya'da umre dönüşü karantinaya alınanlardan bazıları tahliye edildi
KİT'lerin istihdam verileri KİT'lerin istihdam verileri
Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 44'e yükseldi Cezayir'de koronavirüs kaynaklı can kaybı 44'e yükseldi
Bakan Koca: Toplam vaka sayımız 13 bin 531'e, can kaybımız ise 214'e yükseldi Bakan Koca: Toplam vaka sayımız 13 bin 531'e, can kaybımız ise 214'e yükseldi
112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine dehşeti yaşattı 112'yi arayıp yardım istedi, gelen sağlık ekibine dehşeti yaşattı
Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın Sancaktepe'de iş yerinde korkutan yangın
Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür Hollanda'da sağlık personeline Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri Barış Pınarı Harekatı bölgesinde koronavirüs tedbirleri
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini aştı
New Jersey'de bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti New Jersey'de bir Türk daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu Vakıf Katılım, 5 milyon TL bağışta bulundu
Alman Kriminal Dairesi: Hanau saldırısı ırkçı motiflere dayanıyordu Alman Kriminal Dairesi: Hanau saldırısı ırkçı motiflere dayanıyordu
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı son 24 saatte 837 artarak 12 bin 428'e yükseldi
Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor Koronavirüse Karadeniz usulü çözüm: Paraları 100 derecede kaynatıyor
Afrika'nın 6 ülkesinde henüz Kovid-19 vakası görülmedi Afrika'nın 6 ülkesinde henüz Kovid-19 vakası görülmedi
Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi Yunanistan'da sığınmacılar arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
G20'den 'yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini' çözme hedefi G20'den 'yoksul ülkelerin borç kırılganlığı riskini' çözme hedefi
Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci Kovid-19 testi pozitif çıktı Meclis Hastanesinde görevli doktorun ikinci Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı Kırklareli Valisi Bilgin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı
İnfaz düzenlemesi Meclis'te! '2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz' İnfaz düzenlemesi Meclis'te! '2 ay süreyle cezalarını evlerinde çekmelerini mümkün hale getiriyoruz'
Piyasalarda gün sonu Piyasalarda gün sonu
Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler Apartman dairesini kumarhaneye çevirdiler
Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüs testi pozitif çıktı Putin'in hastane ziyaretinde tokalaştığı başhekim koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

31 Mart 2020 Salı 17:58:32 | Son Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 18:36:23

Başkan Erdoğan ile Trump arasında kritik koronavirüs görüşmesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda görüştü. Beyaz Saray, Erdoğan ile Trump'ın telefonda, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ve dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ele alındı.

Salgınla mücadelenin ancak küresel dayanışma ve iş birliği ile başarıya ulaşabileceği hususunda mutabık kalan iki lider; salgının muhtelif etkilerinin kontrol altına alınması için en iyi uygulamalar ile veri ve tecrübelerin paylaşımı noktasında gerekli adımları atmayı kararlaştırdı.

BEYAZ SARAY'DAN GÖRÜŞME İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptıkları telefon görüşmesinde, "Suriye ve Libya'da ateşkesin desteklenmesinin eskisinden de önemli olduğunu vurguladıklarını" bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Türkiye ve ABD'deki Kovid-19 ile mücadele çabalarının ele alındığı kaydedilen açıklamada, "İki lider, virüsün yenilmesi ve küresel ekonominin desteklenmesine yönelik uluslararası kampanyada yakından çalışma konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın, önemli ikili ve bölgesel konuları da ele aldığı vurgulanarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, Suriye ve Libya başta olmak üzere çatışma olan ülkelerde, ateşkesin desteklenmesi ve çözüme yönelik çalışmaların eskisinden de önemli olduğu konusunda mutabık kaldı." denildi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER