02 Ocak 2020 Perşembe 18:20:12 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 18:36:07
Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Alınan bilgilere göre; Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındığı belirtildi.
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Başkan Erdoğan, görüşmede Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, ABD Büyükelçiliği'ne yönelik eylemlerin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
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- Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki kritik görüşme
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