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28 Ağustos 2019 Çarşamba 23:59:57 | Son Güncelleme: 29 Ağustos 2019 Perşembe 00:18:45

Başkan Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trump görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Suriye'de yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Suriye’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa’da gerçekleştirilen G-7 Zirvesi’nde İran konusunda atılan adımlar ile ABD Büyükelçisi David Satterfield’ın görevine başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, ticaret hacminin 100 milyar dolar seviyesine çıkarılması hususunda kararlılıklarını yeniden teyit etti.

Rejim saldırılarının sürdüğü İdlib’de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla işbirliğinin sürdürülmesi kararlaştırıldı.

AA - NTV

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