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05 Kasım 2019 Salı 13:14:19 | Son Güncelleme: 05 Kasım 2019 Salı 13:33:27

Başkan Erdoğan: Trump ile telefon görüşmesi yapacağız, ona göre nihai kararımızı vereceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan ABD ziyaretiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Telefon görüşmesi yapacağım, ona göre kararı vereceğiz" dedi. Bülent Arınç ile ilgili sorulan KHK sorusuna ise Başkan Erdoğan, "Faci açıklamasını esefle karşıladım. Hukuki süreç işleyecek" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "ABD'ye gidecek misiniz?" sorusuna "Telefon görüşmesi yapacağım, ona göre kararı vereceğiz" yanıtını verdi.

'Rusya'dan uçak almaya karar verirsek, biz bunu alırız'

Başkan Erdoğan, "Rusya'dan uçak alacak mısınız?" sorusu üzerine de şunu söyledi:

"S-400 alırken kimseye sormadık, uçak almaya karar verirsek biz bunu alırız."

Arınç'a: Esefle karşıladım

Gazeteciler daha sonra Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın "KHK bir faciadır" açıklamasını hatırlattı.

Bugün kurulun bir toplantısı olacağını hatırlatan Erdoğan:

"Bugün görüşeceğiz. Ancak iyi bir hukukçu olduğuna göre, 'KHK bir faciadır' demesini esefle karşıladım."

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