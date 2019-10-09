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09 Ekim 2019 Çarşamba 08:24:01 | Son Güncelleme: 09 Ekim 2019 Çarşamba 08:25:56

Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinin detayları ortaya çıktı

ABD basını Fırat’ın doğusunda Beyaz Saray’a geri adım attıran kararın arka planını ve Trump-Erdoğan görüşmesinin detaylarını yazdı.

Haberlerde Erdoğan-Trump görüşmesinden dakikalar sonra Pentagon’a ‘askerleri çekin’ emri verildiği belirtildi.

NBC News, Suriye’nin kuzeydoğusundaki Amerikan kuvvetlerinin, pazartesi sabahı gözlem noktalarından çekilmeleri için ‘acil ve beklenmedik’ bir uyarı aldığına yer verdi. ABD askerlerine giden mesajın ne olduğuna ilişkin bilgiyi mevcut ve eski kıdemli ABD savunma yetkililerinden alan NBC News, mesajın “Bölgeden ayrılıyoruz” şeklinde olduğunu aktardı.

GECE YARISI TELEFON GELDİ

Amerikan medyasındaki haberlere göre PKK’nın Suriye’deki sözde komutanı Ferhad Abdi, geceyarısı ABD’li bir üst düzey yetkili tarafından arandı. Daha sonra bir ABD generaliyle görüntülü görüşme gerçekleştiren Abdi’ye, Trump’ın Amerikan askerlerinin çekilmesi emrini verdiği bildirildi. Görüşmeye ilişkin NBC’ye demeç veren PKK elebaşı, “Bu hiç beklemediğimiz bir karardı” dedi. Görüşmeleri yakından bilen bir ABD’li yetkilinin aktardığına göre, BM zirvesinde Trump-Erdoğan arasında birebir görüşme gerçekleşmemesinin ardından liderlerin pazar günkü telefon görüşmesi Washington için beklendiği gibi gitmedi. ABD’li yetkili, “Erdoğan Suriye’ye girmek konusunda kararlı olduğunu söyledi. Trump’ın Beyaz Saray ziyareti teklifi bile Erdoğan’ı vazgeçirmek için yeterli olmadı. Trump Erdoğan’a ‘Türkiye’nin büyük ölçekli bir saldırı yapmasının kabul edilemez olacağını ancak güvenli bölgeyi temizlemek için ölçülü bir operasyonu ise yapabileceğini söyledi” dedi.

YA BİZLE ÇALIŞ YA DA...

Görüşmeye yakından vakıf olan bir Türk yetkili ise Middle East Eye adlı internet portalına konuştu. Türk yetkili, “Erdoğan Trump’a ABD’nin bu operasyonu yürütmek için Türkiye ile çalışmasını ya da yoldan çekilmesini söyledi” ifadelerini kullandı. Türk yetkili görüşmenin detaylarına ilişkin, “Erdoğan Trump’ın emri altında çalışanların güvenli bölge konusunda anlaşmaya uymadığını söyleyerek, DEAŞ yenilmiş olmasına rağmen ABD’nin 20 bin TIR dolusu silahı PKK/YPG’ye gönderdiğini ve silahların hâlâ gitmeye devam ettiği argümanını kullandı” diye konuştu.

DEAŞ’LILAR NE OLACAK

Türk yetkili ayrıca görüşmede bir başka ihtilaf noktasının, geçmişte Tel Abyad sınır kasabası yakınlarındaki tahkimat binalarını ‘iyi niyet göstergesi’ olarak kaldıran terör örgtünün yakın zamanda bu binaları yeniden inşa edip güçlendirmeye çalıştığı konusu olduğunu belirtti. Ayrıca ABD’li bir yetkiliden de bilgi alan MEE’ye göre Trump, YPG’nin elinde tutuklu bulunan ve vatandaşı oldukları ülkelerin almak istemedikleri DEAŞ’lılara ne olacağını sordu. İddiaya göre Erdoğan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıllarda 6 bin şüpheli yabancı savaşçıyı deport ettiğini belirterek bu konu üzerinde çalışılabileceğini belirtti. Aynı yetkiliye göre görüşmede Erdoğan, DEAŞ’lılara ilişkin ABD’ye herhangi bir söz vermedi. Trump da Erdoğan’ın ‘güvenli bölge’ talebine net bir cevap vermeyerek ‘askeri danışmanlarıyla konuyu görüşeceğini’ söyledi.

(Yenişafak)

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