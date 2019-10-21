Başkan Erdoğan'dan ABD'ye kritik soru: 30 bin TIR silahı vermek hukukun neresinde?

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

'TERÖRE DESTEK VERDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM'

Küresel düzeyde bunalımların yaşandığı böylesi bir dönemde meseleleri bir araya gelerek konuşabilmeyi ve çözüm önerileri üretebilmeyi gerçekten önemsiyorum. Daha önce katılacaklarını bildirdikleri halde Barış Pınarı Harekatı'nı gerekçe göstererek programlarını iptal edenler aslında bu büyük fırsatı kaçırmışlardır. Türkiye'nin başlattığı harekatı protesto amacıyla konuşma yapmaktan vazgeçenlerin demokrasiyi hazmedemediklerini düşünüyorum ve terör örgütlerine de destek verdiklerini düşünüyorum. Bu tiplerin teröre karşı olduklarını hiçbir yerde anlatmalarına gerek yok.

Bize düşen görev; milletimizin Anadolu’daki bin yıllık varlığına ve gücüne uygun şekilde yeni hedefler, yeni vizyonlar ortaya koyarak yolumuza devam etmektir. Bağımsızlığını kendi gücüyle kazanmış Türkiye gibi birkaç ülke dışında herkes mutsuz sıkıntılı ve zayıftır. Sınırları telle ve kanla değil de masa başında cetvelle çizilerek oluşturulan devletlerin hiçbir zaman gerçek devlet olamayacağı ortaya çıkmıştır.''

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜYÜM DİYENLER BUNU NASIL İZAH EDECEKLER"

Herkes Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Libya'da, Afrika'da, Balkanlar'da başka niyetlerle at koşturuyor olabilir. Türkiye, sadece kardeşleriyle olan kader birliği sebebiyle oradadır. Bu, 'bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli görenlerin' asla anlayamayacağı büyük bir erdemdir. Biz hiçbir ayrım yapmadan, zalime zalim, teröriste terörist, haksızlığa haksızlık, zulme zulüm demeye devam edeceğiz.



30 BİN TIR SİLAHI VERMEK HUKUKUN NERESİNDE?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 17-18 yıllık görev süremizde biz terör örgütleriyle masaya oturmadık oturmayız ve oturmayacağız. Teröristlerle masaya oturmadık oturmuyoruz ve oturmayacağız. Şu anda Kuzey Suriye'de 30 bin TIR Irak üzerinden silah mühimmat araç buraya sokuluyorsa acaba ben dünyanın en güçlüsüyüm diyenler bunu neyle izah edecekler? Bu demokrasinin neresinde yazıyor bunu bize söylesinler. Yok. Susuyorlar. Ama biz susmayacağız.

SUUDİ GAZETECİ CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİ

İstanbul'da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda bir medya mensubunun muhatap olduğu olay herhalde unutulmamıştır. Batı buna nasıl baktı? Amerika bu işi kovaladı mı? Maalesef önce birkaç çatlak ses ondan sonra bu iş adeta bir kenara bırakılmıştır. Hani düşünce özgürlüğü? Dünyanın bu işi takip eder durumda olduğuna inanmıyorum. Bunların tek çıkışı bizim dolarlarımız var. Dolarlarımızla bu işi hallederiz. Her zaman yaptıkları bu. Dolarlarımız petrolümüz var. Tek bunların yöneldikleri yol bu. Karanlıkta göz kırpılarak perde arkasından toplumları yönetme devri kapanmıştır.''

NATO'YA ÇOK SERT TEPKİ: BU NASIL BİR AKIL TUTULMASIDIR

Tüm Batı teröristlerin yanında yer aldı bize saldırdı. NATO AB ülkeleri dahil. Ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız? Bu terör örgütleri NATO'ya üye oldu da bizim mi haberimiz olmadı? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır. Türkiye ile empati yapmak yerine başımızdaki terör ve sığınmacı sorunlarının ilanihaye bizimle sınırlı kalacağını düşünenler, fena halde yanılıyorlar. Biz Türkiye'yiz. Çünkü biz inşa etmek yaşatmak gönül yapmak üzerine kurulu medeniyeti ihya etmenin peşindeyiz. Gelin Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, küresel sistemin lokomotif kuruluşlarını yeniden yapılandıralım diyoruz. Dünyayı 5 daimi ülkenin bir tanesinin iki dudağı arasına mahkum etmek insani değildir. Dünya 1. Dünya Savaşı sonrası dünya değil. Bu reformun yapılması lazım.''

120 SAAT AÇIKLAMASI

120 saatin büyük bir bölümü sona erdi. Yarın Rusya ziyaretimiz var. Putin ile bu süreci ele alıp atılması gereken adımları atacağız.