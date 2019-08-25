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25 Ağustos 2019 Pazar 17:20:27 | Son Güncelleme: 25 Ağustos 2019 Pazar 17:48:02

Başkan Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuşuyor - Canlı izle

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreni öncesi halka hitap ediyor. Canlı yayın izlemek için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini önceki gün akşam imzaladım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün içeride ve dışarıda 22 teröristi etkisiz hale getirdik. Mücadelemiz sınır dışında da sonuna kadar sürdüreceğiz.

Diyorum ki PKK'ya ve Meclis'teki uzantılarına sandıkta gerekli dersi verelim.

CHP çıkıp ne diyor? Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır diyor. Bay Kemal sen bu terör örgütü mensupları ile yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.

Benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle oralara gönderilen parayı kalkıpta Kandil'e terör örgütlerine gönderenleri kapının önüne koyarız.

"ÖNCEKİ GÜN AKŞAM İMZALADIM"

Trabzon Yatırım Adası Endüstri Bölgesi ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini önceki gün akşam imzaladım

Trabzon yeni cazibe alanlarına kavuşuyor. 958 kilometrelik asfaltlama çalışması ile Trabzon'un her yerine ulaşmak artık daha kolay olacak. Bugün burada toplam 216 projenin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz.

Trabzon'da 30 katrilyonluk yatırım yaptık. Biz bu ülkeye bu millete aşığız. Yapmaya da devam edeceğiz.

Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon'un çehresini değiştirdik. Her alanda cazibesi artı ve artacak. Yeni stadın yanına şehir hastanesi yapacağız.Trabzon'un dünyanın her yerinde bilinen bir şehir haline gelmiştir.

Zigana Tüneli ile şehrimizi ticaret ve sanayiide çok daha ileri bir konuma taşıyoruz.

Trabzon'un şehir içi ulaşımında devrim yapmaya hazırlanıyoruz.

"LAFLA PEYNİR GEMİSİ YÜRÜMEZ"

İstanbul ve diğer şehirlerimizde attığımız adımlarla daha ileri gideceğiz. Lafla peynir gemisi yürümez. Aşkı ve davası olmayanlar şehri felaket götürürken tatil yapar. Ülkemizin ve milletimizin menfaati söz konusu olduğunda farklılıklar sona erer.

Bugün Türkiye'nin sınırlarına yönelik tacizler, egemenliğine yönelik saldırılar var. Sınırlarımız içinde hangi mücadeleyi yürütüyoruz buna bakalım. Dışarı ise sıkılmış tek yumruk olmalıyız. Bunun için bir, iri, diri ve hep birlikte Türkiye olacağız.

HDP kendini terör örgütünün güdümünden kurtaramadığı için hiç bir zaman bir siyasi parti olamamıştır.

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