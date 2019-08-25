Trabzon'da konuşan Başkan Erdoğan: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Trabzon’da düzenleyeceği miting öncesinde Trabzonlu iş adamı Atilla Ataman ve eşi Suna Kepoğlu Ataman tarafından inşa edilen otelin açılışını yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz bölgesinde gerçekleştirdiği ziyaret ve açılışlar çerçevesinde bugün Trabzon’a geliyor.



Dün Rize’de gerçekleştirdiği programların ardından bugün Trabzon’da miting düzenleyecek. Atatürk Alanı’nda düzenlenecek miting öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzonlu iş adamı ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman ile eşi Suna Kepoğlu Ataman tarafından inşa edilen turizm tesisinin açılışını yaptı.



Foleya Mountain Resort Otel, muhteşem manzara ve ormanın içinde yer alan yöresel mimariyle yapılmış konaklar ve sosyal alanlarıyla birlikte Trabzon’da eksikliği hissedilen üst düzey misafirleri ağırlayabilecek muhteşem bir tesis olduğu ifade edildi.





Başkan Erdoğan'a Rize ve Trabzon'da vatandaşlardan yoğun ilgi

Trabzon'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti. Erdoğan, ziyaretlerinin ardından helikopterle Trabzon'a gitti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneysu Belediye Başkanlığına ziyarette bulundu. Trabzon'daki programlarına katılmak için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesindeki evinden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu Belediyesini ziyaret etti.





Erdoğan, belediyeye gelişinde AK Parti Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer tarafından karşılandı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Erdoğan, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erdoğan, belediye çıkışında kendisini bekleyen bazı vatandaşlarla görüştü.



