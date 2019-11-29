Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

''Marmara Üniversitemizin bu yeni külliyesi ile çok daha güçlü hale geleceğine inanıyorum. Bu üniversitemiz yanında ilkokul ortaokul lisesi ile birlikte çok daha anlamlı hale gelecektir. Bunu özellikle de tercih ettik. Bu çevrede üniversitemiz için ilkokul orta lise yok. Marmara Denizi'ne hakim noktada olması buraya çok çok farklı bir güç katacaktır.

Ülkemizdeki üniversite sayısını 76'dan 207'ye çıkarırken sadece skor amaçlı hareket etmedik. En köklüsünden en yenisine kadar, tüm üniversitelerimizin yüksek öğrenimden beklediğimiz işlevleri yerine getirebilecek anlayışa, donanıma, altyapıya sahip olması için de çalıştık.

"ÜNİVERSİTELERİMİZİN BAŞARILI OLMASI İÇİN HER TÜRLÜ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

İstanbul'da yetersiz şartlarda hizmet veren üniversitelerimize külliyeler kazandırmak için çalışıyoruz. İlk 500, ilk 100 listelerinde ülkemizden bir elin parmağı kadar değil göğsümüzü kabartacak düzeyde üniversitelerin yer almasını bekliyoruz. Üniversitelerimizin başarıları ülkemizin en büyük gururu, övünç kaynağı olmalıdır. Cumhurbaşkanı olarak bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz.

"BAŞIMIZA GELENLERİN SEBEBİ BİR KAÇ ASIRDIRI YAŞANAN ÖZGÜVEN KAYBI"

Ülkemizde yıllarca Doğu-Batı tartışması üretilmiş bunların birbirinin karşıtı olduğu söylenmiştir. Bu coğrafya, inancıyla ilgili hassasiyetlerine dokunulmaması şartıyla her imkanı, her değeri, her birikimi kucaklama kültürüne sahiptir. Milletin inancı medeniyet yolunda en büyük engel olarak görülmüştür. Halbuki bu coğrafya her türlü ilime açıktır. Başımıza gelenlerin nedeni son birkaç asırdır özgüvenin kaybetmiş kendi kültürüne karşı nobran bir zihniyetin üzerimize karabasan gibi çökmüş olması. Yeniden düşünmeye üretmeye hazır olmalıyız. Üniversitelerimizden beklentimiz, medeniyet davamızı her türlü ön yargıdan arınmış olarak, insanlığın tüm birikimini kullanarak güçlendirmeyi yükseltmeleri ve yüceltmeleridir.

"TUZAKLARI BOZAN BİR TÜRKİYE VAR"

Kendimiz olmayı, kendimiz üretmeyi, kendimiz düşünmeyi bırakıp başkalarına benzemeyi hayatımızın merkezine yerleştirdiğimiz gün, kaybetmeye başlarız. İslam dünyasının sıkıntılarının sebebi nasıl İslam değilse, ülkemizin geçmişte yaşadığı krizleri de milletimize ve kültürümüze mal edemeyiz. Türkiye son 17 yılda yaşadığı büyük dönüşümün ardından her konuda çok farklı bir kulvara girmiştir. İçeriden birileri sürekli kriz tellallığı yapsa da hedeflerimize doğru adım adım ilerliyoruz. Bu süreçte artık tehdit kriterlerimiz de değiştir. Engellere takılıp kalmak yerine onları bertaraf edecek bir anlayışı her alanda yerleştirdik. Hedeflerine kilitlenen tuzakları bozan bir Türkiye var.

ARNAVUTLUK'A 500 KONUT

Arnavutluk'a TOKİ olarak 500 konutu Türk kardeşleri olarak orada inşa etmiş olacağız. Türk kardeşleri Arnavut kardeşlerine 500 konutu orada inşa edecek.

MACRON'U YERİN DİBİNE SOKTU

Türkiye ile ilgili hazım sorunu yaşayanların giderek arttığını görüyoruz. Son örneği NATO tartışmalarıdır. Hiç risk almayan kimi ülkeler Türkiye'nin kendi hukukunu koruma çabalarına tahammül edemiyor. Fransa Cumhurbaşkanı son açıklamaları bu hastalıklı anlayışın örneklerinden biridir. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmitşir diyor. Sayın Macron önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir.''