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04 Eylül 2019 Çarşamba 10:43:47 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:45:36

Başkan Erdoğan tarih vermişti! Öyle ya da böyle gidecekler

Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge mutabakatı ve yol haritası kapsamındaki çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda oluşturulan takvim ve zaman çizelgeleri doğrultusunda her aşama adım adım ilerliyor. Anlaşma takviminin şu ana dek sorunsuz ilerlediği iddia ediliyor.

Şanlıurfa-Akçakale’de kurulan ileri harekât merkezinde hem Türkiye hem de ABD tarafı general seviyesinde görevlendirme yaptı. Birleşik Müşterek Harekat Merkezi’nin (BMHM) kurulmasının ardından önce İHA’lar sınırı geçerek keşif ve istihbarat topladı, sonra da bu istihbarat bilgilerinin, askeri helikopterler nezdinde birleşik askeri unsurlar nezdinde yakından kontrolü sağlandı. Halen bölgeye İHA ve helikopterli devriyeler devam ediyor.

HAVADA YENİ BİR AŞAMA

İHA ve helikopterlerle tespit edilen PKK mevzileri, tünelleri ve diğer yapıların kullanılamaz hale getirildiği belirtiliyor. Süreç takvimi kapsamında önümüzdeki günlerde jetlerle devriye faaliyeti de başlayacak. Türk ve Amerikan uçakları belirtilen güzergahlara uygun olarak havadan müşterek devriye uçuşları icra edecek. Bu aşamaya 10 gün içerisinde geçilmesi bekleniyor. Fırat’ın doğusuna güvenli bölge tesisi kapsamında bugüne kadar yapılan tüm çalışmalar ve buna eklenecek olan jetlerle devriye faaliyetlerinin tamamı, kara birliklerinin bölgeye giriş safhasına hazırlık olarak görülüyor.

EN ÖNEMLİ ADIMA DOĞRU

Türkiye, kara birliklerinin sınırı geçerek devriyelerinin başlatılmasını, güvenli bölge mutabakatının en kritik ve önemli safhası olarak görüyor. Türk kara birliklerinin Fırat’ın doğusuna geçmesi, Türkiye’yi, taleplerinin karşılanması kapsamında tatmin edebilecek, mutabakatın en önemli adımı olacak. ABD’ye ile üzerinde anlaşılan plana göre İHA, helikopter, savaş uçağı ve kara birlikleri adımları sonrası bölge mayın tuzaklarından arındırılacak, üs bölgeleri kurulacak. Bölgede yerel yönetimlerin yeniden oluşturulmasının ardından da savaştan kaçan halkın buraya geri dönmesi sağlanacak.

ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

Türkiye, Fırat’ın doğusuna yönelik ABD’den gelecek oyalama tavrına karşı da teyakkuz halinde. Sürecin kesintiye uğraması ve uzatılması halinde B ve C planları devreye girecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tuzla’daki Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ndeki konuşmasında şu kararlı ifadeleri net bir biçimde duyurmuştu: “Fırat’ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Fırat’ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle güvenli bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün.”

ABD İKİLEMDE

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik kararlı duruşu karşısında oyalama hamlesi yapma fırsatı bulamayan Amerika, bir yandan da terörist örgüte verdiği sözler üzerinden bu süreçte ciddi bir ikilem yaşıyor. Bir yandan PKK’ya sözde özerklik sözü veren Washington, örgüte tonlarca silahı sevk etmeye devam ederken bir yandan da İsrail’in bölgedeki ‘güvenliğini’ sağlamaya, Suriye’de ve Ortadoğu’daki varlığını sürdürerek İran’a yönelik tasarıların altyapısını hazırlamaya uğraş veriyor. Tüm bunların yanında sınırın temizliği konusunda Türkiye ile anlaşan Washington’un önümüzdeki bu ikilemleri nasıl aşacağı merak konusu. Türkiye ise operasyon kararlılığından taviz vermemekte ısrarlı. Türkiye, Fırat’ın doğusunda bir terör yapılanmasına müsaade etmeme kararlılığını her platformda, başta ABD ve Rusya olmak üzere muhataplarına ifade ediyor.

(Yenişafak)

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