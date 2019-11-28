Başkan Erdoğan taksi durağında çay simit molası verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar’da Bayındır Taksi Duragı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Başkan Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.