28 Kasım 2019 Perşembe 15:53:35 | Son Güncelleme: 28 Kasım 2019 Perşembe 15:58:11
Başkan Erdoğan taksi durağında çay simit molası verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çukurambar’da bir taksi durağında taksicilerle çay eşliğinde simit yiyip sohbet etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6. Din Şurasına katıldıktan sonra Çukurambar’da Bayındır Taksi Duragı’nı ziyaret ederek taksicilerle sohbet etti. Taksiciler ikram ettiği çayı içen ve simidi yiyen Başkan Erdoğan, taksicilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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- Başkan Erdoğan taksi durağında çay simit molası verdi
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