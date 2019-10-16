Başkan Erdoğan: Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok
Başan Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika seyahati, buraya gelecek olan heyetlerle yapılan görüşmelerden sonra değerlendirilecek bir durum. Çünkü kongredeki bu yapılan tartışmalar, müzakereler, konuşmalar; şahsım, ailem, bakan arkadaşımla ilgili olan bütün bu özellikle değerlendirmeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı çok büyük bir saygısızlıktır, haddini bilmemektir. Dolayısıyla böyle bir durum karşısında bunun değerlendirilmesinden daha doğru bir şey olamaz. Değerlendirip ondan sonra kararımızı veririz." açıklamasında bulundu. Rusya seyahatine de değinen Başkan Erdoğan, "Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Rejimin, SDG ile herhangi bir anlaşması olduğuna ihtimal vermek istemiyorum. Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
ABD ZİYARETİ
ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek. Pence ve Pompeo ile görüşeceğim.
SURİYE'DEKİ GELİŞMELER
Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok.
RUSYA ZİYARETİ
Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.
HALKBANK DAVASI
ABD'deki Halkbank davası yasa dışı ve çirkin bir adım.
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