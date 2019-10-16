Başkan Erdoğan: Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD ZİYARETİ

ABD ziyareti gelecek heyete göre şekillenecek. Pence ve Pompeo ile görüşeceğim.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Bizim özellikle Münbiç'te olmak diye bir derdimiz yok. Bizim tek derdimiz var o da şudur; ama Rusya ama rejim, terör örgütü YPG/PYD'yi buradan çıkarmalarıdır. Bizim derdimiz, bu toprakları sahiplerine teslim etmektir. Biz bunu istiyoruz. Yoksa, 'Bize bunu verin' diye bir derdimiz yok.

RUSYA ZİYARETİ

Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek.

HALKBANK DAVASI

ABD'deki Halkbank davası yasa dışı ve çirkin bir adım.