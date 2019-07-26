Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı, kısa sürede beğeni yağdı

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AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini kazanan paylaşımda yer alan video, “AK Parti, Türkiye’nin partisidir.” mesajıyla paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda gerçekleştirdiği konuşmadan kesitlere yer verilen video, şu sözlerle sona erdi:

“Seferle mükellef olduğumuz bu davayı zafere ulaştırana kadar, nesiller boyu mücadelemizi sürdüreceğiz.”

İşte kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan o paylaşım: