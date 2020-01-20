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20 Ocak 2020 Pazartesi 16:22:29 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 16:29:38

Başkan Erdoğan: Somali'den Türkiye sondaj teklifi var

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda Somali'den bize sondaj teklifi var. 'Bizim denizlerimizde petrol var. Libya’da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz' diyorlar. Bunlar bizim için çok önemli" dedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Berlin dönüşü yaptığı açıklamalarda dikkat çeken konulardan birisi de Somali hükümeti tarafından Türkiye'ye yapılan 'sondaj teklifi' idi. 

Başkan Erdoğan, "Şu anda bize mesela Somali’den teklif var. “Bizim denizlerimizde petrol var. Libya’da bu çalışmayı yapıyorsunuz ama bizim buralarda da bu çalışmayı yapabilirsiniz” diyorlar. Bunlar bizim için de çok önemli." açıklamasında bulunudu.

"ORADA ATACAĞIMIZ ADIMLAR OLACAK"

 "Dolayısıyla burada yapacağımız çalışmalarda bizim oralarda da atacağımız adımlar olacaktır" diyen Başkan Erdoğan, "unun bize sağladığı bir şey var. Biz eskiden para vermiyorduk. Diyelim ki ExxonMobile ile diyelim ki bir anlaşma yapıyorduk, gelip Karadeniz’de 1 ay, 2 ay arama yapıyorlardı. Arama maliyetleri de 200 milyon dolar… Bir şey bulamıyor… Bir şey bulamadıktan sonra da çekip gidiyor. Ama biz anlaşmamızı öyle yapmışız ki bir kuruş da para vermiyoruz. Hep yaşadık ama o zaman bizim zaten ne sondaj gemimiz vardı ne sismik araştırma gemimiz vardı. Adamlar da Karadeniz'de petrol var diye böyle bir teklifle bize geliyorlardı; yüzde 50, yüzde 50… Bulursak yüzde 50 onlar alacaklar, yüzde 50 de bize verecekler fakat bulamadılar. Keşke bulsalardı da oradan bu işe başlasaydık ama ne oldu, şimdi bizi de ev sahibi yaptılar. Bizim şimdi iki tane sondaj gemimiz oldu. İki tane de sismik araştırma gemimiz oldu. Dünya da sürekli bu gemileri bizden kira olarak istiyor." açıklamasında bulunudu

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