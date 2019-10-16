Başkan Erdoğan'dan, Sky News muhabirine tarihi ayar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sky News muhabirine yaptığı açıklamada Türkiye'ye gelen ABD heyeti ile görüşmeyeceğini, onların kendi mevkidaşları ile görüşeceğini açıkladı. Erdoğan, "Trump buraya gelirse konuşurum" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
SKY News muhabiri Alex Crawford'ın "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi. Muhabirin "Onlarla neler konuşacaksınız?" sorusuna ise "Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bakan Çavuşoğlu: Yaptırımlara gerekli cevabı vereceğiz
- Son dakika haber: Başkomutan Erdoğan, teröristlere bu gece sonuna kadar mühlet verdi! Silahlarınızı bırakıp bölgeyi terk edin
- MHP lideri Devlet Bahçeli'den sakal mizahı
- Devlet Bahçeli sakalı için ilk kez konuştu: 20 gün öleceğimi konuştular, 1 ay da sakalımı konuşsunlar
- Bakan Çavuşoğlu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüşecek