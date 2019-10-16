Başkan Erdoğan'dan, Sky News muhabirine tarihi ayar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

SKY News muhabiri Alex Crawford'ın "ABD delagasyonu buraya geliyor, endişeli misiniz?" sorusuna "Yok. Niye endişeli olayım?" cevabını verdi. Muhabirin "Onlarla neler konuşacaksınız?" sorusuna ise "Ben dimdik ayaktayım. Onlarla görüşmeyeceğim. Onlar karşıtlarıyla görüşecek. Ben Trump geldiği zaman konuşurum" dedi.