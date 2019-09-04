Başkan Erdoğan Sivas'taki kutlama programında konuşuyor

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

MİLLİ BİR DURUŞ SERGİLEMİŞLERDİR

Vatanını, Bayrağını ve İstiklalini koruyabilmek için, inandığı değerlerden taviz vermemiş bir milletin mensubuyuz. Yurdun dört bir yanından Sivas'a gelen delegeler burada milli bir duruş sergilemişlerdir

SİVAS ANADOLU'NUN BİRLİK VE DİRLİK RUHUDUR

Sivas milli mücadelemizin başkentliğini yürüttü. Sivas Anadolu'nun birlik ve dirlik ruhudur.

Ayrıntılar geliyor...