Başkan Erdoğan: S-400 konusunu takip ediyorsunuzdur. Alternatifleri çoğaltan ve geliştiren bir ülke konumuna geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Savaşın kazanılmasının hemen ardından Cumhuriyet kurulmadan Türkiye İktisat Kongresi toplanmıştı.

Dönemin şartlarında devlet eliyle büyük yatırımların yapıldığı karma model, bizi arzu ettiğimiz yerlere taşıyamadı.

Güney Kore'nin çok çok önünde olmamıza rağmen bizi solladı geçti ve fersah fersah önümüzde. Darbeler, cuntalar, siyasi ve diplomatik birçok sebep, ekonominin üzerine eğilmemize mani oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin gelişmesine engel oluyorlardı.

Cumhuriyet'in ilk yılları dışında 3 önemli istisnası vardır. Adnan Menderes'in başlattığı siyasi ve ekonomik dönüşümdür. Sonu darağacında biten bu hamlenin sonunda ülkemiz yine kendi iç işleri ile uğraşmıştır.

İkinci büyük çıkış Turgut Özal ile yaşanmıştır. Türkiye'yi yeni ekonomik trendlere hazırlamak için çok büyük çaba sarf etmiştir.

Türkiye üçüncü büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini 2003 yılından itibaren AK Parti ile yaşamıştır. 17 yıldır yaşanan bu süreç; sorunsuz, sıkıntısız geçmemiştir.

Bütün bunların yanında savunma sanayinde Türkiye yerli ve milli olarak yüzde 20'sini karşılarken, yüzde 70'ini karşılar hale geldik. Dün elini açan bir orduya sahiptik. Şimdi hem kendimiz üretiyoruz. Göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

S-400

S-400 konusunu takip ediyorsunuzdur. Alternatifleri çoğaltan ve dünya ile masada oturan, tek düze değil, kimden daha uygun şartlarda alabiliyorsam ondan alırım anlayışını geliştiren bir ülke konumuna geldik. Derdimiz alternatifleri çoğaltacağız. Sadece pazar değil, ortak üretime girmek şartı ile adım atmamız şart. İlk sürdüğüm şart bu dostlara ortak üretim yapabilecek miyiz? Biz yıllarca pazar olduk, onlar tüccar oldu. Bugün ABD ile masada otururken, Rusya'yla oturuyoruz. Belki yarın Çin ile de oturacağız.

Yüksek hızlı tren... Türkiye'nin böyle bir durumu yoktur. Ramazan'da Sivas'a yüksek hızlı tren geliyor. Bu adımlar atılırken, laf ile değil icraat ile oluyor.

Sivas Kongresi'nin ruhunu iyi okuyabilirsek, bu adımları atmakta geç kaldığımızı daha iyi anlarız. Bunlar bize yetmez. Daha ileri gideceğiz. İtalyanlar ile ATAK helikopterlerini yapıyoruz. Şu an TSK, ATAK helikopterlerinden nasıl gururla bahsettiklerini biliyoruz. Her yönü ile çok güçlü bir helikopter. Başladığı zaman atışa her tarafı tarıyor.

Birilerinin elinde nükleer başlılıklı füze var. Benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum. Gelişmiş ülkelerin içinde elinde nükleer başlıklı füze olmayan ülke yok. Bize savunma sistemini bile almayı engelliyorlar. Aldık. Nisan'da tamamen bitiyor. Sayın Trump'a dedim. Sen de bize Patriot ver dedim. 'Doğru söylüyorsun' dedi. 'Ama Rusya ile şartlar aynı olacak' dedim. Yeniden bir araya geldiğimizde görüşeceğiz. Alternatifiniz olmadığı zaman belinizi kırarlar. Başbakanlığımın ilk yılları; insansız hava aracı alamıyoruz. Bush'a dedim ki; 'Ben terörle mücadele ediyorum.'

Şimdi insansız hava araçlarını benim vatandaşım üretti. Üretmekle de kalmadı, ihracatına başladılar. Mesele bu. Terörle mücadele ediyoruz ya. Akıllı bombaya ihtiyaç var. Vermiyorlar, vermediler. Obama'nın ömrü yetmedi o gitti. O zamana kadar akıllı bombayı kendimiz yaptık üretiyoruz. Kardeşlerim bunlar durup dururken olmadı. Azim edeceksin, güçlü ekonomi, güçlü devlet.

İnşaattan otomotive, enflasyona kadar her alanda çok güzel bir tablo ile karşı karşıyayız. 2013 Mayıs IMF'ye olan borcumuzu sıfırladık. Benim faize alerjim var. Yeniden faizde düşüş başladı, enflasyonda da düşüş var. Politika faizi daha düşecek buna inanıyorum.

3 şeyi çok önemserim; İnsan yönetimi, bilgi yönetimi ve finans yönetimi. Bu üçünü başardığınızda başarı gelir. Marmaray'ı yaparken yine engellemeye çalıştılar. Avrasya Tüneli'ni yaptık, aynı şeyleri yaptılar. Bunlar İstanbulumuzun en büyük zenginlikleri. İstanbul - İzmir arasını yaptık. istanbul - İzmir arası 3 saatte gidilebiliyor. Bunun kıymetini bilenler de var, bilmeyenler de.

Dünyada bizim bu şehir hastanelerimizin seviyesinde hastane yok.

Ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisi getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gezi parkını üç beş ağaç bahanesi ile, kaos peşinde koşan bir kesim çıktı karşıya. Çevreci hassasiyetle başladı diye karşıladık, gerçek niyeti görünce devlet olmanın gereğini yerine getirerek, milletimizin de desteği ile sokakları bu vandallardan temizledik.

Bu süreçte kim nereye savrulursa savrulsun, milletimiz sapasağlam durdu.

Bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.

Bu yılın ikinci yarısında çok daha güçlü büyüme oranları bekliyoruz. 17 yıldır ilk defa cari fazla veren bir durumdayız.

Bundan sonra ülkemize hamle yapacaklar 100 kere düşünüp adım atmak zorunda kalacaktır.

