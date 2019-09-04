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04 Eylül 2019 Çarşamba 17:31:04 | Son Güncelleme: 04 Eylül 2019 Çarşamba 17:50:00

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Sana bunu tanıtacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta AK Parti il teşkilatı programında konuşuyor. Erdoğan, "Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de ABD var, İngiltere var, Fransa var ama Türkiye yok diyorlar. Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Bayrağımızı tanıyamıyor diyor ki Türkiye yok. Yazıklar olsun sana. Sana da bunu tanıtacağız" dedi.

 

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle;

Kongre binasının önünde binlerce vatandaşımızın katılımıyla adeta bir miting havasıyla muhteşem bir program gerçekleştirdik. Milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle andık. Şehitlerimizi fatihalarla yâdettik. Şimdi de siz teşkilat mensuplarımızla biraradayız. İnşallah buradan Ortaanadolu Ekonomik Forumu'na geçecek, iş dünyamızın temsilcileriyle biraraya geleceğiz. Sivas Kongresi'nin 100. yıldönümüne yaraşır vaziyette Sivas gezimizi hitama erdireceğiz.

SİVAS 31 MART'TA "KARDEŞLİK, HUZUR VE HİZMET" DEDİ

Sizin bu dayanışmanız bize güç ve cesaret veriyor. Sizin bu sevdanız, mücadele azmimizi daha da biliyor. Rabbim yol arkadaşlığımızı, muhabbetimizi daim eylesin diyorum. Güzel toplantıyı tertip ettikleri için Sivas İl Başkanlığımıza ve programda emeği olan dava arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Milli mücadelenin şehri Sivas 31 Mart seçimlerinde bir kez daha geleceğine, demokrasiye sahip çıktı. Sivas kardeşlik, huzur, hizmet dedi. Yüzde 49,5 oy oranı ile tercihin AK Parti'nin eser ve gönül siyasetinden yana kullandı.

KABİNEMİZ YERELDE BELEDİYELERİMİZİN YANINDA YER ALACAK

Azmiyle, emeğiyle, dualarıyla yanımızda bulunan Sivaslı kardeşlerimize hizmet dönemidir. Önümüzde 4,5 yıllık icraat dönemi bulunuyor. Teşkilat mensuplarından gece gündüz demeden çalışmalarını bekliyorum. Kabinemiz her an yerelde belediye başkanımızın yanında yer aldı, yer alacaktır. Eksiklikleri süratle gidermenin inşallah yolunda olacağız.

SANA BUNU TANITACAĞIZ

Milletlerin tarihlerinde bazı kader anları vardır. Bugün 100. yıldönümüne ulaştığımız Sivas Kongresi de tarihimizin köşe taşlarından biridir. Sivas kongrenin başladığı 4 Eylül 1919 tarihinden itibaren 108 gün boyunca milli mücadelemize başkentlik yapmıştır. Sivas Kongresi'nde alınan kararlar etkisini bugün de hissettirmektedir. Sivas Kongresi'nde olduğu gibi bugün biz de 'manda ve himaye kabul edilemez' diyoruz. Birileri bu mandaları malum mandalarla karıştırıyor. Bölücü niyetler karşısında vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz diye haykırıyoruz. Doğu Akdeniz'de malum iki sondaj ve iki sismik araştırma gemimiz var. Birileri diyor ki, Doğu Akdeniz'de ABD var, İngiltere var, Fransa var ama Türkiye yok diyorlar. Bunlar ne yazık ki hala bayrağımızı tanıyamadılar. Gemilerimizin üzerinde devasa ayyıldız bayrağımız var. Bayrağımızı tanıyamıyor diyor ki Türkiye yok. Yazılar olsun sana. Sana da bunu tanıtacağız. 

 

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