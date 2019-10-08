Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da birlik beraberlik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da temel atma ve toplu açılış töreninde açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklardaki her eser dayanışma ve işbirliğimizin eseridir." dedi.

Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır." açıklamasında bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Türkiye'nin arzusu, Balkanların barışıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi.

- Farklılıklarımızı çatışma unsuru değil, zenginlik olarak görerek istikbalimizi birlikte inşa etmeliyiz.

-Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Sırbistan'ın genelindeki yatırımları artırmaya devam edecektir