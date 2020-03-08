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08 Mart 2020 Pazar 19:47:52 | Son Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 20:03:12

Başkan Erdoğan: Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Silivri’de vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan; "Ey CHP zihniyeti, sizin gücünüz, kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engelleyemeyecek, onu da yapacağız" dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Buradan arabanıza bindiğinizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden İzmir'e kadar gidebilirsiniz. Biz yol medeniyettir dedik, su medeniyettir dedik. Bunları adım adım gerçekleştiriyoruz.

Kanal İstanbul'u engellemeye çalışıyor. Ey CHP zihniyeti sizin gücünüz kuvvetiniz Kanal İstanbul'u engellemeyecek. Onu da yapacağız. Kanal İstanbul ile biz stratejik bir adım atıyoruz. Attığımız bu stratejik adımı engellemeye gücünüz yetmeyecek. Çünkü artık Boğaz bize yetmiyor.

Kanal İstanbul ile birlikte İstanbul büyük bir imkana, büyük bir güce kavuşacak ve bunu da yapacağız. İnşallah bir başka adım daha atıyoruz. 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nü de yapıyoruz. Dünyanın en önemli iki direkt arası açıklığı olan çok ciddi bir asma köprü. 18 Mart'ta ben ziyarete gideceğim.

Artık biz kendi insansız hava araçlarımızı uçuruyoruz.

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