12 Ocak 2020 Pazar 14:59:38 | Son Güncelleme: 12 Ocak 2020 Pazar 15:34:50
Başkan Erdoğan Serrac görüşmesi Dolmabahçe'de başladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Libya UMH Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ın görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde biraz önce başladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Libya meşru yönetimi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Sarrac'ı kabul ettiğ bildirildi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başlayan görüşme basına kapalı sürüyor.
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