Başkan Erdoğan şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı
Başkan Erdoğan, görevi başında şehit edilen savcı Mehmet Selim Kiraz'ı andı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/GHPxIN7SK7— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2020
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