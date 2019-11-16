Başkan Erdoğan şehit Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun babasıyla telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun babası Turgut Hereklioğlu ile telefonla görüştü.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve diğer ilgililerle, Barış Pınarı Harekatı'nda Suriye'nin Resulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu'nun Narlıören Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Çelik ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.
AK Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak baba Turgut Hereklioğlu ile görüştürdü.
Başkan Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.
Baba Hereklioğlu da Başkan Erdoğan'a teşekkür etti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde 11 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.
(AA)
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