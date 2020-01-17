17 Ocak 2020 Cuma 11:47:28 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 11:55:41
Başkan Erdoğan, şehit ailelerine başsağlığı diledi
Barış Pınarı Harekatı bölgesinde şehit olan üç asker ile Ağrı'da şehit olan bir askerin ailesine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başsağlığında bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Binbaşı Şevket Tombul, Teğmen Sinan Bilir, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı ile Ağrı'da kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA
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