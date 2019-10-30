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30 Ekim 2019 Çarşamba 10:15:06 | Son Güncelleme: 30 Ekim 2019 Çarşamba 10:25:25

Başkan Erdoğan: Satrancın galibi biz olduk

Başkan Erdoğan, Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşananların uluslararası arenada bir satranç oyununa döndüğünü belirterek "Bu oyunun galibi biziz. Hem Rusya’yı hem de ABD’yi bizim ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda süreci belli bir çizgiye getirmiş olduk" tespitinde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün birlikte yapılan AK Parti MKYK ve MYK toplantılarında Barış Pınarı Harekâtı ve sonrasında yaşanan süreci değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, parti kurmayları ile bir araya geldiği toplantıda harekât ile ilgili gelinen noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Terör örgütü YPG/PKK’yı korumak için Barış Pınarı Harekâtı’na karşı çıkan Batıya reaksiyon gösteren Başkan Erdoğan, Türkiye’nin liderliğinde yapılan planın uygun şekilde devam ettiğini belirtti. Başkan Erdoğan “Bugün yaşadıklarımıza baktığımızda bu iş uluslararası arenada bir satranç oyununa döndü. Ama bu oyunun galibi biziz. Hem Rusya’yı hem de ABD’yi ikna ederek bizim ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda süreci belli bir çizgiyi getirmiş olduk” dedi.

RUSYA YANIMIZDA OLDU

ABD ve Rusya ile yapılan mutabakatla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan, “Bu süreçte bizim yanımızda en çok olan ülke Rusya’ydı. Rusya ile daha iyi anlaşıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin gelişmeleri yakından izlediğini söyleyen Erdoğan “Bölgeden çekilenler çekildi ama istediğimiz gibi olup olmadığını göreceğiz. Süreci takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

ABD’NİN DERDİ PETROL

Başkan Erdoğan Suriye’de son 10 yılda yaşanan süreçte ABD ve Rusya’nın müdahil olduğunu ama iki ülkenin işin içinden çıkamadığını belirterek şunları söyledi:
ABD ‘petrol’ diyor, biz insani boyutu ile ilgileniyoruz. Kırk milyar dolar harcayan biziz, çaba sarf eden yine biziz. Biz, bölgenin barış içerisinde yaşadığı iklimi yeniden inşa etmek için bu adımları atıyoruz. Bölge insanı bize güveniyor. Bu iş insani amaçlarla yapıldığı için, coğrafi şartlara uygun çalışıldığı için doğru sonuç veriyor. Güvenli Bölge’yle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erdoğan tek bir terörist kalmayıncaya kadar terörle mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.

‘BARIŞ PINARI’NA DESTEK YÜZDE 85

Toplantıda, AK Parti’nin Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili yaptırdığı anket çalışmasının sonuçları da paylaşıldı. Buna göre, halkın yüzde 85’e yakını Barış Pınarı Harekâtı’nı destekliyor. Anket sonucunu değerlendiren MKYK üyeleri “Vatandaşlarla bir araya geldiğimizde de harekâtı desteklediklerini, PKK’nın bir an önce bölgeden temizlenmesi gerektiğini söylüyorlar” dediği öğrenildi.

MEVCUT SÖZLEŞMELER KAPSAM DIŞI

Toplantıda, yeni vergi paketinde yer alan futbolculara yönelik vergi düzenlemesi de gündeme geldi. Başkan Erdoğan, futbol kulüplerinden gelen itirazların iletilmesi üzerine Meclis’e sunulan yeni vergi düzenlemesinde gerekli değişikliklerin yapılması talimatını verdiği öğrenildi. Buna göre pakette yer alan, sporculardan alınan yüzde 15’lik verginin yüzde 20’ye çıkarılmasını öngören düzenleme mevcut sözleşmeleri kapsamayacak, sadece yeni yapılacak sözleşmeler için geçerli olacak. Bu şekilde futbol kulüplerini menfi yönde etkilemesinin önüne geçilecek.

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