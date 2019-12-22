Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.

Başkan Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.

(AA)