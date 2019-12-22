22 Aralık 2019 Pazar 23:23:54 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 00:15:23
Başkan Erdoğan "Sarıkamış şehitleri"ni Mehmet Akif Ersoy'un dizeleri ile yad etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin yıl dönümünde Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini bildirdi.
Başkan Erdoğan, Twitter'daki hesabında, Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan askerlerin fotoğrafıyla birlikte, Mehmet Akif Ersoy'un, "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde / Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler / Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez / Gufrana bürünmüş, yalınız Fatiha bekler." dizelerini paylaştı.
Başkan Erdoğan ayrıca, Sarıkamış şehitlerini rahmetle ve minnetle yad ettiğini kaydetti.
(AA)
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