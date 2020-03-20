Başkan Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

O anlar Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinde paylaşıldı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..."