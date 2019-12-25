Başkan Erdoğan, saat tamircisine Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye etti

  • Bist 100
    113391
  • Dolar
    5,9331
  • Euro
    6,5940
  • Altın
    285,9770
İstanbul
4 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Caddebostan Sahili kızıl renge büründü Caddebostan Sahili kızıl renge büründü
Günde içilen 4 fincan kahve kilo alımını önleyebilir Günde içilen 4 fincan kahve kilo alımını önleyebilir
Lazerle kemik geliştiren araştırmayla ödüle uzandı Lazerle kemik geliştiren araştırmayla ödüle uzandı
Doğal hareket ortamı bulamayan çocuklarda hastalık riski artıyor Doğal hareket ortamı bulamayan çocuklarda hastalık riski artıyor
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinden vazgeçmeyeceğiz
Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
"Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek "Lüküs Hayat" başkentte engelliler için sahnelenecek
Akif'in anıları Çanakkale'de çocukluğunun geçtiği evde yaşatılıyor Akif'in anıları Çanakkale'de çocukluğunun geçtiği evde yaşatılıyor
Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinin yapımından ve konseptinden vazgeçmeyeceğiz! Sağlık Bakanı Koca: Şehir hastanelerinin yapımından ve konseptinden vazgeçmeyeceğiz!
Kenan Sofuoğlu milli motosikletçileri yeni sezona hazırlıyor Kenan Sofuoğlu milli motosikletçileri yeni sezona hazırlıyor
Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, EURO 2020'den umutlu Kenan Karaman ve Kaan Ayhan, EURO 2020'den umutlu
Beşiktaş, 4 yıldızı gönderiyor Beşiktaş, 4 yıldızı gönderiyor
F.Bahçe'de Zajc ve Mehmet Ekici yolcu F.Bahçe'de Zajc ve Mehmet Ekici yolcu
Galatasaray'dan Sinan Gümüş hamlesi Galatasaray'dan Sinan Gümüş hamlesi
Galatasaray, Matic’i gündemine aldı Galatasaray, Matic’i gündemine aldı
Fenerbahçe'de Kolarov sesleri! Fenerbahçe'de Kolarov sesleri!
F.Bahçe, Brezilyalı yıldızı bitiriyor F.Bahçe, Brezilyalı yıldızı bitiriyor
Fatih Terim'in tweetlerinin sonu kupalarla bitiyor Fatih Terim'in tweetlerinin sonu kupalarla bitiyor
Galatasaray, UEFA'nın tüm zamanların en iyi takımları listesinde Galatasaray, UEFA'nın tüm zamanların en iyi takımları listesinde
Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan! Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Madem yatırımlara, projelere bu kadar karşılar, hodri meydan!
Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a kulüp gösterdi: Gideceğin tek orası var! Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a kulüp gösterdi: Gideceğin tek orası var!
Fenerbahçe Rodriguez'in alternatifini buldu! Fenerbahçe Rodriguez'in alternatifini buldu!
Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor Rus şef Türk mutfağının lezzetlerini ve baharatlarını ülkesine tanıtıyor
Devlet Opera ve Balesinden 3 bin kişilik 'Yeni Yıl Konseri' Devlet Opera ve Balesinden 3 bin kişilik 'Yeni Yıl Konseri'

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

25 Aralık 2019 Çarşamba 13:02:45 | Son Güncelleme: 25 Aralık 2019 Çarşamba 13:13:27

Başkan Erdoğan, saat tamircisine Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce kendisine masa ve kol saati hediye eden Karamanlı saat tamircisi Ali Hilmi Uysal'ı unutmadı. Kendisine Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu saat hediye edilen Uysal, "Cumhurbaşkanımızdan kolundaki saati hatıra için koleksiyonuma katmak için istedim. Cumhurbaşkanımız 2 yıl sonra bizi unutmayıp, Cumhurbaşkanlığı'na ait saati bana hediye olarak gönderdi'' dedi. 

Karaman'da saat tamirciliği yapan Ali Hilmi Uysal, 17 Aralık 2017 tarihinde kentte toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, resminin bulunduğu kendi tasarımı olan masa saati ile 15 Temmuz anısına basılan madeni parayı kadranına koyarak yaptığı kol saati hediye etti. Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı sohbet sırasında hatıra için kolundaki saati istedi. Uysal'ın isteğini unutmayan Erdoğan, 2 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu kol saatini hediye olarak gönderdi. 

Aldığı hediye nedeniyle mutlu olduğunu belirten Uysal, saati koleksiyonuna koyacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile o dönem yaşadığı diyalogu anlatan Uysal, şunları söyledi:

"CUMHURBAŞKANIMIZ BU SAATİ ÇOK BEĞENDİ"

''2017 yılında Cumhurbaşkanımız, Karaman'a geldiği zaman kendisine özel tasarımım olan bir masa saatini takdim etmiştim. Konuşmamız olumlu geçerse diyerekten 15 Temmuz hatıra parasından tasarladığım bir kol saatini de koluma takmıştım. Bu saati de anlatıp hediye etmek istemiştim.

Cumhurbaşkanımız bu saati çok beğendi. 15 Temmuz ile ilgili bir saat yaptırdıklarını söyleyerek, 'Bizim yaptırdığımız bak nasıl olmuş' diyerek bana da gösterdi. Ben her iki saati Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Cumhurbaşkanımız, 'Bizi mahcup ettin Ali Ustam, borcumuz ne kadar?' dedi. Ben de, 'Efendim estağfurullah kabul etmeniz benim için bir onurdur, ama kol saatinizi hatıra olarak bana verebilirsiniz' dedim. Bunun üzerine gülümseyerek o dönem danışmanı olan Mustafa Varank Bey'i yanına çağırdı ve 'Mustafacığım Ali ustama bir adet imzalı saatimizi göndereceğiz' dedi.

Bu diyaloğumuzun ardından 2 yıl geçti, şimdi saatimiz geldi. Cumhurbaşkanımız o kadar işinin arasında verdiği sözleri de takip ediyor, sözünü tutuyor. Bizim için bu saatin hatırası çok büyük olacak. Koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında yerine aldı.''

(DHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ