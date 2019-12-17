17 Aralık 2019 Salı 17:07:08 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 17:28:32
Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son Dakika Haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve ikili ilişkiler ele alındı.
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