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04 Ocak 2020 Cumartesi 19:51:41 | Son Güncelleme: 04 Ocak 2020 Cumartesi 19:53:08

Başkan Erdoğan, Ruhani ve Salih ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Salih ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın Ruhani ve Salih ile görüşmelerinde, bölgedeki son gelişmeler ve ikili ilişkiler ele alındı.

AA

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