Başkan Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Başkan Erdoğan'ın İdlib diplomasisi devam ediyor. Yoğun telefon trafiği ile devlet başkanlarıyla görüşmeler yapılıyor. Başkan Erdoğan son olarak gelen bilgilere göre İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü. İkilinin görüşmesinde, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı.

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