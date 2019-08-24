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24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:20:52 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:11:51

Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ile ilgili net mesaj: Hepsi kapımızda sıraya girecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de toplu açılış töreninde gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, konuşmasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağını bildirdi.  Erdoğan, "Doğu Akdeniz'de petrol veya doğalgaz bulduğumuzda, bugün ülkemize karşı ileri geri konuşanların hepsi kapımızda sıraya girecek." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U SEL BASTI, BEYEFENDİ TATİLDE"

"İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde." diyen Erdoğan, "Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah bir sonraki seçimde Türkiye'nin istisnasız tüm şehirlerini yıkım değil inşa belediyeciliğiyle tanıştıracağız." dedi.

ÜÇ BELEDİYEDEKİ GÖREVLENDİRMELER

Üç belediyedeki görevlendirmelerle ilgili de Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur." dedi.

 İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

 Başkan Erdoğan: Konutuyla, okullarıyla, tüm sosyal donatı alanlarıyla hocalarımızı burada ağırlayacağız.

Tüm eserlerin Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim ata yurdumuza yaptıklarımız bunlardan ibaret değil. Son 17 yılda Rize'de 18 katrilyon liralık yatırım gerçekleştirdik.

Sağlıkta 10'u hastane olmak üzere 28 tesisi sizlerin hizmetine sunduk.

Bugün açılışını yapacağımız tüm eserlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Havalimanıyla ilgili gerekli değerlendirmeyi yaptık, 1,5 yıl içinde bitirip hizmetinize sunacağız.

Rize'nin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak projede sona yaklaşıyoruz.

Denizi doldurarak elde edilen alana Rize - Artvin havalimanının yapımı sürüyor.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de hem kendi menfaatlerini, hem de KKTC'li kardeşlerinin haklarını savunuyor, bundan daha milli mesele olabilir mi?

Ülkemizi daha önce hiç sahip olmadığımız 2 sondaj gemisi, 2 modern sismik araştırma gemisi sahibi yaptık.

Avrupa Birliği de Rumların yanında yer alarak husumet çemberinin yanında yer aldı.

CHP'nin başındaki zat, 'Doğu Akdeniz'de sadece Türkiye yok' dedi. Bunu söyleyebilmesi için ya uzayda yaşıyor olması ya da ülkesinden nefret etmesi gerekir.

Ülke yönetmek, şehir yönetmek başka bir işe benzemez.

CHP'li belediye başkanlarının neredeyse tamamı birkaç ayda gerçek yüzlerini gösterdiler. İstanbul'u sel bastı, beyefendi tatilde. Daha dün bir bugün iki. Ben başbakanlığımda da cumhurbaşkanlığımda da böyle tatil yapamadım.

Şikayet zayıfların işidir, acizlik işaretidir. Biz milletimizi bu beceriksizlerin insafına bırakacak değiliz.

Kimse kusura bakmasın, biz bu ülkenin tek bir kuruşunun terör örgütlerine peşkeş çekilmesine seyirci kalamayız.

Teröre kim prim verirse karşısında bizi bulacak.

Her alanda Türkiye'yi çok daha ileriye taşımak için mücadeleyi kesintisiz sürdürüyoruz.

"(Üç belediyedeki görevlendirmeler) Önümüzdeki dönemde aynı hassasiyetle takibimizi, gerektiğinde irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz."

Belediyeleri milletimize ve şehirlerimize hizmet dışında bir amaçla kullanan herkes, aynı akıbete uğramaya mahkumdur.

(Ayrıntılar az sonra)

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