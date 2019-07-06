06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:23:18 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 14:34:35
Başkan Erdoğan Putin ile Libya'yı görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Libya'da yaşanan krizin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konular masaya yatırıldı
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- Başkan Erdoğan Putin ile Libya'yı görüştü
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