12 Mart 2020 Perşembe 16:41:37 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 17:08:48
Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib Ateşkesi'ndeki son durumu değerlendirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada; İdlib'deki tansiyonun düşürülmesi ele alındığı bildirildi. İki lider ateşkesle tansiyonun düştüğüne dikkat çekti.
Ayrıntılar geliyor...
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