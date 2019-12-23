Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

İslam Medeniyeti bir ilim ve irfan medeniyetidir. Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır, oryantalist bakış açısının ürünüdür.

Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve daha sonra batıya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Esasen Avrupalı bilim adamları bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler vardı. Kütüphaneler İslami bilimlerde binlerce alim yetiştirdi.

Bilimi dünü ve bütünüyle batıya hazletmek ve Müslüman alimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.

Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir.

Ülkemizin Fuat Sezgin gibi bir hocayı çok geç keşfetmiş olması en büyük kaybımız olmuştur.

Hocamızın “İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak batılılara anlatmaktan zordu” tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor.

50 MİLYON YOLCU

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 milyon yolcuya ulaşıldı. Biraz önce ABD'ye uğurlama töreni yaptık.

Savunma sanayiimizi güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İHA teknolojisinde dünyasından 4 ülkesinden biriyiz. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz.

Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.

"DÜNYANIN 4 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ"

Savunma sanayimizi karada, hava ve denizde güçlü kılacak 700'den farklı projeyi aynı anda yürütmekteyiz. İHA teknolojisinde dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ HAYATA GEÇECEK"

Birileri "Kanal İstanbul projesini yaptırmayız" diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. 'İktidara gelince iptal ederiz' diyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Siz yapılan her şeyin karşısındasınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi'de olmazdı, 3. köprü de olmazdı... Yaptık mı?

Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden birileri yapamazsınız diyorlar. Müteahhitlere de tehditler savuruyorlar.