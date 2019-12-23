  • Bist 100
    111915
  • Dolar
    5,9451
  • Euro
    6,5920
  • Altın
    283,6160
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası 'Kafa nakli 10 yıl içinde mümkün olabilir' iddiası
ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ATA AÖF sınav giriş belgesi 2019 erişime açıldı! ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü' Sağlık Bakanlığından 'Yapay Zeka Enstitüsü'
Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama Gaziantep'te bir hastanın H1N1 virüsü taşıdığı şüphesine ilişkin açıklama
HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı
Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Doya Doya Moda Yaren kaç yaşında? Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Doya Doya Moda Yaren kaç yaşında?
Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek
Silivri lodos etkisinde Silivri lodos etkisinde
Bakan Soylu'dan emniyet müdürlerine kadına şiddet uyarısı: Karakola kim müracaat etmişse birimlerinizi hayata geçirin Bakan Soylu'dan emniyet müdürlerine kadına şiddet uyarısı: Karakola kim müracaat etmişse birimlerinizi hayata geçirin
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi değiştirecek Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu kabul etti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tarihi değiştirecek Kanal İstanbul projesinin ÇED raporunu kabul etti
İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi İran'da grip salgınından ölenlerin sayısı 106'ya yükseldi
Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor Kayseri Şehir Hastanesinde hipnozla tedavi yöntemi hastalıklara çare oluyor
Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih hayatını kaybetti
İstanbullu taksiciler: Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz İstanbullu taksiciler: Yerli otomobili görmemize gerek yok, 17 bin araca şimdiden talibiz
Eski dünya liderlerinin de katıldığı "yeni dünya düzeni" Boğaziçi Zirvesi'nde konuşuldu Eski dünya liderlerinin de katıldığı "yeni dünya düzeni" Boğaziçi Zirvesi'nde konuşuldu
Ajda Pekkan hakkında yakın arkadaşlarından şok yorum! "Ajda'ya cennette de para lazım..." Ajda Pekkan hakkında yakın arkadaşlarından şok yorum! "Ajda'ya cennette de para lazım..."
Avrupa'da Ocak ayının ilk transfer bombası patladı Avrupa'da Ocak ayının ilk transfer bombası patladı
ÇED raporu nedir? ÇED raporu nasıl alınır? ÇED raporu nedir? ÇED raporu nasıl alınır?
Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası! Cemal Kaşıkçı cinayetinde 5 kişiye idam cezası!
Katil Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 11 köyü daha ele geçirdi Katil Esed rejimi Rusya'nın desteğiyle İdlib'de 11 köyü daha ele geçirdi
Sefirin Kızı dizi müziği nasıl? Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri haberimizde Sefirin Kızı dizi müziği nasıl? Sefirin Kızı Efem şarkısı sözleri haberimizde
Avrupa Birliği, Libya'daki tüm taraflara itidal çağrısında yaptı Avrupa Birliği, Libya'daki tüm taraflara itidal çağrısında yaptı
Vedat Muriqi 2019 yılında kendine hayran bıraktı Vedat Muriqi 2019 yılında kendine hayran bıraktı
Bogdan Stancu Gençlerbirliği'ni taşımaya devam ediyor Bogdan Stancu Gençlerbirliği'ni taşımaya devam ediyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

23 Aralık 2019 Pazartesi 13:29:38 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 14:02:35

Başkan Erdoğan: Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek

Bakan Recep Tayyip Erdoğan Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreninde konuştu. Kanal İstanbul Projesi ile ilgili son noktayı koyan Başkan Erdoğan, "Savunma sanayimizi karada, hava ve denizde güçlü kılacak 700'den farklı projeyi aynı anda yürütmekteyiz. İHA teknolojisinde dünyanın 4 ülkesinden biriyiz. Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden birileri yapamazsınız diyorlar. Müteahhitlere de tehditler savuruyorlar." açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştiren Başkan Erdoğan, "Bu millet bu ülkede size iktidar vermez. Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

İslam Medeniyeti bir ilim ve irfan medeniyetidir. Bilim tarihinin bugünkü kaynakları büyük ölçüde Avrupa referanslıdır, oryantalist bakış açısının ürünüdür. 

Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan ve daha sonra batıya ulaştıran bizim ecdadımızdır. Esasen Avrupalı bilim adamları bilir ki kendileri bu birikimle tanışmamışken İslam şehirlerinin çoğunda çok kıymetli eserlerden oluşan kütüphaneler vardı. Kütüphaneler İslami bilimlerde binlerce alim yetiştirdi. 

Bilimi dünü ve bütünüyle batıya hazletmek ve Müslüman alimleri yok saymak şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir.

Medeniyetler tarihini İslam tarihini görmeden yazmak mümkün değildir.

Ülkemizin Fuat Sezgin gibi bir hocayı çok geç keşfetmiş olması en büyük kaybımız olmuştur.

Hocamızın “İslam medeniyetinin büyüklüğünü kendi insanımıza anlatmak batılılara anlatmaktan zordu” tespiti acı bir gerçeği ifade ediyor.

50 MİLYON YOLCU

Nisan ayında hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 milyon yolcuya ulaşıldı. Biraz önce ABD'ye uğurlama töreni yaptık.

Savunma sanayiimizi güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürütüyoruz. İHA teknolojisinde dünyasından 4 ülkesinden biriyiz. Uzaydan denizlerin altına kadar her yerde tüm zenginlikleri keşfetme çabası içindeyiz.

Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.

"DÜNYANIN 4 ÜLKESİNDEN BİRİYİZ"

Savunma sanayimizi karada, hava ve denizde güçlü kılacak 700'den farklı projeyi aynı anda yürütmekteyiz. İHA teknolojisinde dünyanın 4 ülkesinden biriyiz.

"KANAL İSTANBUL PROJESİ HAYATA GEÇECEK" 

Birileri "Kanal İstanbul projesini yaptırmayız" diyor, müteahhitlere tehditler savuruyor. 'İktidara gelince iptal ederiz' diyor. Ya sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki... Siz yapılan her şeyin karşısındasınız. Dikili ağaçları söken bir zihniyetsiniz. Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı, Osmangazi'de olmazdı, 3. köprü de olmazdı... Yaptık mı?

 

Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden birileri yapamazsınız diyorlar. Müteahhitlere de tehditler savuruyorlar. 

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ