Başkan Erdoğan, Plenkovic ile telefon görüştü
Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Dönem Başkanı Hırvatistan'ın Başbakanı Andrej Plenkovic ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, mülteci meselesi ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Avrupa Birliği'nin uluslararası yükümlülüklerine riayet ederek sınırlarına ulaşan mültecilere gerekli korumayı sağlama mecburiyeti bulunduğunu ifade ederek, sınırların kapatılmasının Avrupa ülkelerinin uluslararası hukuktan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını belirtti.
AA
- Kurtulmuş: Türkiye'nin müdahalesi olmasa İdlib de Saraybosna gibi Grozni gibi Srebrenitsa gibi olacaktı
- Başkan Erdoğan, 9 Mart'ta Belçika'ya gidecek
- Başkan Erdoğan, Plenkovic ile telefon görüştü
- Mutabakat huzur getirdi, M4 sivillerin dönüş yolu oldu
- Bakan Akar ile komutanların İdlib'deki faaliyetleri devam ediyor