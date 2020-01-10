Başkan Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Conte ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek. Görüşmede Libya ve ikili ilişkiler ele alınacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü Ankara'da İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek.
EN ÖNEMLİ KONU LİBYA
Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel konular ve Libya meselesi ele alınacak.
HAFTER ATEŞKES ÇAĞRILARINI REDDETMİŞTİ
Türkiye ve Rusya Libya'daki taraflara 12 Ocak'tan itibaren ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.
Öte yandan Libya'nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter ise, ateşkes çağrılarını reddederek "askeri operasyonlara" devam edeceğini açıklamıştı.
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