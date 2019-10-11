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11 Ekim 2019 Cuma 20:21:34 | Son Güncelleme: 11 Ekim 2019 Cuma 20:53:54

Başkan Erdoğan: Bu harekatı durdurmayacağız, geri adım atmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3'üncü Parlamento Başkanları Konferansı Açılış Resepsiyonu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan; "Bizim bu mücadelemiz Kürtlerle değil, mücadelemiz terör örgütleriyledir. Attığımız adımı kim ne derse desin durdurmayacağız. Bu harekatı durdurmayacağız, geri adım atmayacağız" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Parlamento Başkanları Konferansı'nda açıklama yaptı. Başkan Erdoğan; "Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir, bu kötü gidişi durdurmak bizim elimizdedir." diyen Erdoğan, "Bu kadim coğrafyanın huzurunu, güvenliğini, esenliğini dünya barışının anahtarı olarak görüyoruz. Maalesef uzunca bir süredir bu kadim coğrafyanın en azından önemli bir bölümü acıyı ve sefaleti sırtlanmak zorunda kalmıştır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uzun terörle mücadele dönemimizde, güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik. Çocukları, kundaktaki bebekleri, okulları, kütüphaneleri hedef almaktan çekinmeyen bir barbarlığa şahit olduk." dedi.

"Güvenlik olmadan barış olmaz, barış olmadan kalkınma olmaz. Kalkınma olmadan huzur ve refah olmaz. Huzur ve refah olmadan da toplumlar geleceğine güvenle bakamaz." diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kuzey Irak ve Suriye'de yürüttüğümüz terörle mücadele operasyonları asla bu ülkelerin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını hedef almıyor.

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da terör örgütlerinden temizleyerek hem sınırlarımızın güvenliğini temin edeceğiz, hem de ülkemizde Suriyelilerin kendi evlerine huzuru kalple geri dönmelerini sağlayacağız."

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

- Eskiden beri bugün burada birlikte olduğumuz parlamento heyetlerinin yer aldığı coğrafyaya özel önem verdiğimizi belirtmek istiyorum.

- Yaşadığımız sıkıntılar coğrafyamızın kaderi değildir. Eski parlak günlerimizi ihya etmek bizlerin elindedir.

- Terör yüzyılımızın vebasıdır.

- Türkiye olarak yaklaşık 35 yıldır terör belasıyla mücadele ediyoruz.

- Açık konuşmak gerekirse bu örgütlerin arkasında Türkiye ile yüz yüze hesaplaşmayı göze alamayan güçler olmuştur.

- Uzun terörle mücadele dönemimizde güvenlik güçlerimizden ve masum vatandaşlarımızdan binlerce şehit verdik.

- Terör örgütlerinin kayıpları on binleri bulmasına rağmen maalesef arkalarındaki destek kesilmediği için soruna köklü çözüm bulamadık.

- Şu anda Suriye'de yaşananlar 10 bin kilometre uzaktan koalisyon güçleriyle düşünün Suriye'de yer alanlar bir şeyi ihmal ediyorlar. O da nedir, PYG/YPG, DEAŞ bunlar birer terör örgütüdür. Ne yazık ki batı PKK'ya terör örgütü diyor PYG/YPG'yi terör örgütü olarak kabul etmiyor. Biz mücadelemizi bunlarla sürdürüyoruz. Batı ve Amerika hep birlikte söyledikleri şu; Siz Kürtleri öldürüyorsunuz. Kürtler bizim kardeşimizdir.

- Bugün yine havan topları ile bir yaşındaki Suriyeli öldü, çocuk. 10'a yakın insanımız öldü. Daha önce yüzlercesi öldürüldü. Biz daha ne zamana kadar bekleyeceğiz? Bekleyemeyiz.

- Attığımız adımı kim ne derse desin durdurmayacağız. Bu harekatı durdurmayacağız, geri adım atmayacağız

 Trump'a da diğerlerine de söyledik. Biz artık kendi göbeğimizi kendimiz kesiyoruz. Bu bölgeyi terk edecekler. Bu bölgeyi güvenli bölge ilan ettik. Kim için? Ülkemizdeki mülteciler için.

- En ufak bir destek vermiyorlar. Ama konuşmaya gelince konuşuyorlar.

Ayrıntılar az sonra..
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