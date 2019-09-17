17 Eylül 2019 Salı 16:13:12 | Son Güncelleme: 17 Eylül 2019 Salı 16:13:56
Başkan Erdoğan paralimpik yüzücüleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve dünya üçüncüsü olan Sevilay Öztürk'ü kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul yarım saat sürdü.
(AA)
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