Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar

Pakistan'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi



Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları:

TÜRKİYE PAKİSTAN'IN YANINDA YER ALACAK

Aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolar çıkarma hedefimiz var. Türkiye olarak Pakistan'ın kalkınması doğrudan etki edecek alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında yer alacak.

Elazığ Malatya depremin ardından cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her kesimden sunulan destek mesajlar Türkiye ve Pakistan arasındaki gönül bağının en güzel örneklerindendir.

FETÖ'NÜN PAKİSTAN'DAKİ YAPILANMASI

Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran Han kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum.



Devletimizi ve milletimiz büyük acılar yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumu son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir.''

"MİSAFİLİĞİNİZDEN ÖTÜRÜ HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pakistan'ın terör ve bölgesel istikrara yönelik mücadelesini takdir ettiğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Aziz kardeşime ve heyetine misafirperverlikleri için imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Pakistan Başbakanı Han:

Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

"TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Pakistan'a geldiğiniz için Pakistan halkı çok mutlu. Bu ilişkiler daha da güçlenmiştir. Bir kere daha size hoşgeldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Siz iktidara geldiğiniz günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir. Sizin döneminizde Türkiye çok ileriye gitmiş oldu. Pakistan Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Türkiye inşaat konusunda usta bir ülke olmuştur, tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Aynı şekilde turizmde de başarılısınız. Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdınız gözümüzle gördük. Pakistan'da da çok gecekondu var. Siz çok güzel bir şekilde ortadan kaldırdınız.

"İKTİDARA GELDİĞİNİZDE ÜLKENİZ BORÇ ALTINDAYDI"

Siz iktidara geldiğinizde Türkiye başta IMF olmak üzere borç altındaydı. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız, sizin tecrübelerinizden faydalanıp devam etmek istiyoruz. Genç nesile iş imkanları açtık. Biz de yeni nesile saha açmak istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz.

ERDOĞAN: İNANIYORUM Kİ PAKİSTAN SIÇRAMAYI ARTTIRACAK

Genç nesiller için öncelikle yatırım olacak ki istihdam olsun. İstihdamla beraber üretim, rekabetle birlikte inanıyorum ki Pakistan sıçramayı arttırarak devam edecek.