  • Bist 100
    120265
  • Dolar
    6,0519
  • Euro
    6,5707
  • Altın
    307,2330
İstanbul
3 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, çöken bina hakkında soruşturma başlattı
Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı Esad rejimi Halep'in Atarib ilçesini vurdu: 2 sivil öldü, 5 sivil yaralandı
Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar
Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa... Pakistan'da cami imamı, Cuma namazının farzını Başkan Erdoğan'ın kıldırması için ricada bulunursa...
Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse... Pakistan'da cami imamı Başkan Erdoğan'dan Cuma namazını kıldırmasını isterse...
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi? ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Emine Erdoğan, Pakistan'da konuştu: Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır Emine Erdoğan, Pakistan'da konuştu: Pakistan ve Türkiye, bir kalbin iki yarısıdır
Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü Esed rejimine ait bir helikopter daha düşürüldü
İdlib'te Esed'in 2. helikopteri düşürüldü İdlib'te Esed'in 2. helikopteri düşürüldü
İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi İstanbul Bahçelievler'de bir bina çöktü. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
Başörtülü olduğu için ruhsatı verilmeyen avukat, Barolar Birliği'ne açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı Başörtülü olduğu için ruhsatı verilmeyen avukat, Barolar Birliği'ne açtığı davayı 7 yıl sonra kazandı
Bakanlık harekete geçti! Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda Bakanlık harekete geçti! Tıbbi maske fırsatçılarına ceza yolda
Kıbrıs karıştırdı! Rum liderden Suudi Arabistan özrü Kıbrıs karıştırdı! Rum liderden Suudi Arabistan özrü
İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 5,8'lik payını satın aldı İş Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın yüzde 5,8'lik payını satın aldı
Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık Bakan Pekcan: Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdık
'Karadeniz'in Zeugması' ören yerine dönüştürülüp ziyarete açılacak 'Karadeniz'in Zeugması' ören yerine dönüştürülüp ziyarete açılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdiye kadar ülkemize güvenen, Türkiye'ye yatırım yapan hiç kimse pişman olmamıştır
Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Türkiye Sigorta Birliği'nden önemli açıklama Ağır hasar kayıtlı araç alınır mı? Türkiye Sigorta Birliği'nden önemli açıklama
FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasında flaş "Oslo ses kayıtları'' detayı! "Başkan Erdoğan'ın ameliyatını fırsat bildiler" FETÖ’nün 7 Şubat MİT kumpasında flaş "Oslo ses kayıtları'' detayı! "Başkan Erdoğan'ın ameliyatını fırsat bildiler"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

14 Şubat 2020 Cuma 16:29:46 | Son Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 17:41:29

Başkan Erdoğan'dan, Pakistan'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Pakistan'da temaslarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ortak basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan'ın açıklamalardan satır başları:

TÜRKİYE PAKİSTAN'IN YANINDA YER ALACAK

Aramızdaki ticaret hacmini 2023 yılına kadar 5 milyar dolar çıkarma hedefimiz var. Türkiye olarak Pakistan'ın kalkınması doğrudan etki edecek alanlarda her türlü desteği vermeye hazırız. Türkiye dün olduğu gibi bugün de yarın da Pakistan'ın yanında yer alacak.

Elazığ Malatya depremin ardından cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her kesimden sunulan destek mesajlar Türkiye ve Pakistan arasındaki gönül bağının en güzel örneklerindendir.

FETÖ'NÜN PAKİSTAN'DAKİ YAPILANMASI

Pakistan'da FETÖ'ye ait okulların Türkiye maarif Vakfı'na devredilmesi de aramızdaki dayanışmanın bir timsalidir. Bu vesileyle FETÖ'nün Pakistan'daki yapılanmasına karşı alınan tedbirler için İmran Han kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum.

Devletimizi ve milletimiz büyük acılar yaşayan Keşmir halkıyla dayanışma içindedir. Eyaletteki durumu son dönemde atılan her türlü adımlara rağmen müşkül bir hal alması bizleri ciddi anlamda rahatsız etmektedir.''

"MİSAFİLİĞİNİZDEN ÖTÜRÜ HEPİNİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Pakistan'ın terör ve bölgesel istikrara yönelik mücadelesini takdir ettiğimi bir kez daha ifade etmek isterim. Aziz kardeşime ve heyetine misafirperverlikleri için imzaladığımız anlaşmaların hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyor, hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

Pakistan Başbakanı Han:

Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır. 8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum"

"TECRÜBELERİNİZDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Pakistan'a geldiğiniz için Pakistan halkı çok mutlu. Bu ilişkiler daha da güçlenmiştir. Bir kere daha size hoşgeldiniz diyor, teşekkür ediyorum. Siz iktidara geldiğiniz günden beri Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir. Sizin döneminizde Türkiye çok ileriye gitmiş oldu. Pakistan Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyor. Türkiye inşaat konusunda usta bir ülke olmuştur, tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz. Aynı şekilde turizmde de başarılısınız. Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdınız gözümüzle gördük. Pakistan'da da çok gecekondu var. Siz çok güzel bir şekilde ortadan kaldırdınız.

"İKTİDARA GELDİĞİNİZDE ÜLKENİZ BORÇ ALTINDAYDI"

Siz iktidara geldiğinizde Türkiye başta IMF olmak üzere borç altındaydı. Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız, sizin tecrübelerinizden faydalanıp devam etmek istiyoruz. Genç nesile iş imkanları açtık. Biz de yeni nesile saha açmak istiyoruz. Onun için uğraşıyoruz.

ERDOĞAN: İNANIYORUM Kİ PAKİSTAN SIÇRAMAYI ARTTIRACAK

Genç nesiller için öncelikle yatırım olacak ki istihdam olsun. İstihdamla beraber üretim, rekabetle birlikte inanıyorum ki Pakistan sıçramayı arttırarak devam edecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER