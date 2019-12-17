17 Aralık 2019 Salı 14:46:42 | Son Güncelleme: 17 Aralık 2019 Salı 14:52:38
Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Khan ile görüşme gerçekleştirdi.
Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’nun ardından temaslarını sürdürüyor. Başkan Erdoğan, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) binasında Pakistan Cumhurbaşkanı Imran Han ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Başkan Erdoğan görüşmenin ardından BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek düzeyli öğle yemeğine katılacak.
İHA
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