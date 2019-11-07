Başkan Erdoğan: AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, konuşmasında, "AB'nin son dönemde ülkemize karşı tutumu yapıcı olmaktan uzaktır. Birkaç üye ülkenin ikili meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini rehin almamalı." ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin tam üyeliğinin Avrupa Birliğine katacağı değerin layıkıyla kavranması gerektiğini söeyledi.

"ÜLKEMİZDE 4 MİLYON MÜLTECİ VAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde 4 milyon mülteci var. Bunlardan ciddi sayıda mültecinin özellikle Avrupa'ya göç etmesi mümkün. Güvenli bölge ihdasıyla atmak istediğimiz adım, bizdeki mültecilerin kendi evlerine kendi topraklarına dönmesini sağlamaya yöneliktir." dedi.

"ŞU ANDA CEZAEVLERİMİZDE 1150'Yİ AŞKIN DEAŞ'LI VAR"



"Bağdadi'nin ablasını, eşi ile yakaladık, şu anda bizde. En son 13 tane en yakın çevresini da yakaladık, onlar da şu anda elimizde." diyen Erdoğan, "DEAŞ'a karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke yoktur." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "İlk etapta sadece El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DEAŞ'lı var." ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN VE TERÖRİSTİN İYİSİ, 'BENİMKİ SENİNKİ' ANLAYIŞI OLMAZ"



"Maalesef bazı stratejik ortakların terör örgütü liderleriyle ne yazık ki görüşmeleri, dayanışmaları var. Bunlar bizi üzüyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörün ve teröristin iyisi, 'benimki seninki' anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, terörle mücadele ile ilgili, "151 ülkeden, 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Bunların içinde DEAŞ var, diğer teröristler var." dedi.

"MİSAFİRLERİMİZE EV SAHİPLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Destek gelse de gelmese de misafirlerimize (Suriyeli) ev sahipliğine devam edeceğiz. Baktık bu iş olmuyor, kapıları açmak zorunda kalırız." ifadelerini kullandı.

ABD ZİYARETİ KONUSU



ABD ziyareti ile ilgili de Erdoğan, şunları kaydetti:

"İkili ilişkilerimiz başta olmak üzere bölgesel sorunları ele alacağız. Görüşmede S-400, Patriot ve F-35 konuları yer alacak."

"MAZLUM KOBANİ DENİLEN ADAMIN BAĞDADİ'DEN FARKI YOK"



Sadece terör örgütlerinin başlarında olanları öldürmekle terörün bitmediğini belirten Erdoğan, "Stratejik ortaklığın gereğini yerine getiremezsek bugün bizi vuran terör, yarın bir başka ülkeyi vuracaktır." dedi.

Erdoğan, "Mazlum Kobani denilen adamın Bağdadi'den farkı yok. Bağdadi ne kadar önemli bir teröristse Mazlum Kobani de o kadar önemli bir teröristtir." şeklinde konuştu.

"S400'Ü ALDIK BU İŞ BİTTİ"



S400'ün alındığını ve bu işin bittiğini belirten Erdoğan, "Ama Amerika bize Patriot verecekse şartların uygun olması halinde alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik." şeklinde konuştu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmalarının satırbaşları:

- Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısı nedeniyle Budapeşte'de bulunuyoruz. Bugün yaptığımız görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gerek dar çerçevede, gerek heyetler arası yapmış olduğumuz görüşmeler ve en sonunda 10 maddelik bir anlaşmayla noktayı koyduğumuz bu görüşmelerin her iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Budapeşte'ye varışımızın ardından Cumhurbaşkanı ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın başbakan ile de ifade ettiğim görüşmeleri yaptık. Gerek bakan arkadaşlarımızın birbirleriyle yaptıkları görüşmeler, gerekse bizim sayın Başbakan ve Dışişleri Bakanlarımızla yaptığımız görüşmelerin gelecek için çok ciddi neticeler vereceğine inanıyorum.

EKONOMİK TİCARİ KÜLTÜREL BÜTÜN BU ALANLARDA NELER YAPABİLECEĞİMİZİN ÜZERİNDE ISRARLA DURDUK

Tabi stratejik işbirliğimizin ilerletilebilmesi için adımların neler olduğu üzerinde durduk. Gerek siyasi, askeri ve güvenlik alanında; göç konusu zaten en önemli adımlardan bir tanesi. Ekonomik ticari kültürel bütün bu alanlarda neler yapabileceğimizin üzerinde ısrarla durduk.

BAŞBAKAN İLE ARAMIZDA BİR İRADE BİRLİĞİ VAR

İmzaladığımız 10 belge ile ilişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirdik. 2,6 milyar dolar civarında gerçekleşen ticaret hacmimizi 6 milyar dolar seviyesine çıkartmak için sayın Başbakan ile aramızda bir irade birliği var. Bu tabi çok çok önemli.

TÜRKİYE BUNU GERÇEKLEŞTİRMEYE BANA GÖRE MUKTEDİRDİR

Türkiye bunu gerçekleştirmeye bana göre muktedirdir. Biraz sonra Macaristan'dan 15 iş adamımız, aynı zamanda Türkiye'den birlikte bir yuvarlak masa toplantısını gerçekleştireceğiz. Bu toplantıyla iş adamlarımızın ne gibi adımlar atabileceğini hatta hatta üçüncü ülkelerde neler yapılabileceğini ki; sayın Başbakan Afrika'da atılabilecek adımlar üzerinde durdular. Macar makamlarının da ben iş adamlarımıza gereken her türlü kolaylığı yapacağına inanıyorum. Biz de Türkiye olarak Macar müteşebbislere her türlü kolaylığı sağlamakta kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim.

HAYATA GEÇİRMEKTE KARARLIYIZ

Tabi birazdan iş adamlarımızla yapacağımız toplantının içeriğinde neler olabilir diye düşündüğümüzde; savunma sanayii alanında çeşitli projeleri hayata geçirmekte kararlıyız. Ortak tarihi ve kültürel mirasımızın korunması noktasında Macaristan ile örnek bir işbirliğimiz mevcut. Sayın Başbakan ile geçen yıl restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'nin açılışını yapmıştık. Ziyaret sayısında önemli bir artış olduğunu öğrendik.

13 YAKINI ELİMİZDE

DEAŞ liderinin eşini Azez'de yakaladık. Şimdi 13 tane de yakınlarını yakaladık. Terörle mücadelede taviz vermeyiz.