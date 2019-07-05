Başkan Erdoğan'dan Reyhanlı'daki patlama hakkında açıklama: Terörle bağlantısı olabilir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Reyhanlı patlaması hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Şu andaki tespitler, daha çok terörle bir bağlantısı olabilir istikametinde" dedi.
Başkan Erdoğan, "(Reyhanlı'daki patlama) Araçta bomba olduğu belli, onun patlaması neticesinde İçişleri Bakanımın verdiği bilgiye göre 3'ü de ölmüş." ifadelerini kullandı.
Türkiye-Rusya-İran zirvesi
Ağustos'ta Türkiye, İran ve Rusya arasında üçlü bir zirve düzenleneceğine ve Suriye'deki son gelişmelere ilişkin soru üzerine de Erdoğan, ağustos sonu veya eylül başında böyle bir toplantının söz konusu olduğunu kaydetti.
Gerçekleştirilecek zirvede başta İdlib olmak üzere bu konularda bu etapta neler yapılabileceği gibi konuları görüşme imkanının olacağını ifade eden Erdoğan, şu anda İdlib'le ilgili özellikle Rusya ve Türkiye olarak ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini söyledi.
Erdoğan, bunun dışında Amerika'nın da bağlantılı olduğu bazı bölgeler noktasında onlarla da ilişkilerin dışişleri bakanları arasında yürütüldüğünü dile getirdi.
AA
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