  • Bist 100
    109601
  • Dolar
    6,0888
  • Euro
    6,8861
  • Altın
    326,9220
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek ile taraftarlar kavga etti Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek ile taraftarlar kavga etti
Meclis'teki kapalı oturumdan 3 gün sonra CHP, HDP ve PKK aynı masaya oturdu Meclis'teki kapalı oturumdan 3 gün sonra CHP, HDP ve PKK aynı masaya oturdu
Çin'de karantina oteli çöktü! Çin'de karantina oteli çöktü!
Diyarbakır annesi Hatice Levent: Fadimem sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum Diyarbakır annesi Hatice Levent: Fadimem sana kefen değil, gelinlik giydirmek istiyorum
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Moskova'da istediğini almıştır AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Türkiye Moskova'da istediğini almıştır
Bakan Soylu, konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi Bakan Soylu, konteyner kentte çocuklarla bir araya geldi
Dünyanın gözü Türkiye'de 26 ülkeden iş birliği talebi Dünyanın gözü Türkiye'de 26 ülkeden iş birliği talebi
İranlı üst düzey komutan Farhad Dabirian Suriye'de öldürüldü İranlı üst düzey komutan Farhad Dabirian Suriye'de öldürüldü
Finlandiya İçişleri Bakanı: Yunanistan yanlış yapıyor, iltica başvuruları kabul edilmeli Finlandiya İçişleri Bakanı: Yunanistan yanlış yapıyor, iltica başvuruları kabul edilmeli
İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti koronavirüsüne yakalandığını açıkladı İtalya'da Demokrat Parti'li Zingaretti koronavirüsüne yakalandığını açıkladı
Başkan Erdoğan ödül törenine mesaj gönderdi: Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz Başkan Erdoğan ödül törenine mesaj gönderdi: Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz
İdlip gazisi için kurban kesildi İdlip gazisi için kurban kesildi
Yunan askerini 3 harfliler çarptı! PÖH'lerimiz Meriç'e indi, Yunan askeri geri çekildi Yunan askerini 3 harfliler çarptı! PÖH'lerimiz Meriç'e indi, Yunan askeri geri çekildi
Bakanlık açıkladı! Almanya'ya sınır dışı edildiler Bakanlık açıkladı! Almanya'ya sınır dışı edildiler
Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor Yunan askerlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar tedavi ediliyor
Hakan Bayrakçı'dan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç iddiası Hakan Bayrakçı'dan flaş Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç iddiası
Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç hakkında şoke eden iddia: Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür Hakan Bayrakçı'dan Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç hakkında şoke eden iddia: Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür
Denizli'de bir ocak söndü! Eşini evde baltayla öldürüp kendisini doğal gaz borusuna astı Denizli'de bir ocak söndü! Eşini evde baltayla öldürüp kendisini doğal gaz borusuna astı
İran'da koronavirüs faciası! Ölü sayısı arttı İran'da koronavirüs faciası! Ölü sayısı arttı
İran'da koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi İran'da koronavirüse (Kovid-19) karşı halkı evlerinde kalmaya teşvik için ücretsiz internet tahsisi
Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı görüntülendi Türk Sahil Güvenlik botunun Yunan botunu kovalama anı görüntülendi
Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu kovaladı Türk Sahil Güvenlik botu, Yunan botunu kovaladı
Avrupa'ya ayak basan her mülteci ile yeni Türkiye açıklaması geliyor Avrupa'ya ayak basan her mülteci ile yeni Türkiye açıklaması geliyor
İHA'larımız buluyor, SİHA'larımız gömüyor! İHA'larımız buluyor, SİHA'larımız gömüyor!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Mart 2020 Cumartesi 15:36:05 | Son Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 15:50:25

Başkan Erdoğan ödül törenine mesaj gönderdi: Gizli bir direnişle karşılaşıyoruz

BIO Türkiye Ödül Töreni'ne mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini veriyoruz. Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz sektörünü güçlendirme konusunda attığımız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir direnişle karşılaşıyoruz" ifadeleriyle dikkat çekti.

Başkan  Recep Tayyip Erdoğan, kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini verdiklerini belirterek, "Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz sektörünü güçlendirme konusunda attığımız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir direnişle karşılaşıyoruz." ifadelerini kullandı. 

Başkan Erdoğan, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi'nde Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi kapsamında düzenlenen BIO Türkiye Ödül Töreni'ne gönderdiği mesajında, BIO Türkiye organizasyonunun başarılı geçmesini dileyerek, ödül alanları kutladı.

İlaç sektörünün özel önem ve öncelik verilen alanlar arasında, savunma sanayisinden sonra ikinci sırada yer aldığını bildiren Erdoğan, sağlık alanında atılacak her adımın ekonomik olmanın ötesinde stratejik önem taşıdığını vurguladı.

GİZLİ DİRENEN KİM?

Erdoğan, son dönemde yaşanılan bazı hadiselerin şartlar zorlaştığında ancak kendi üretimimiz, kendi altyapımız ve kendi gücümüzle ayakta kalabileceğimizi gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ilaç ve tıbbi cihaz konusunda ithalata ve fason üretime dayalı tedarik modelini sürdürebilmesi artık mümkün değildir. Bu amaçla özellikle ilaç ve tıbbi cihaz hususunda kapsamlı bir yerlilik ve millilik çalışması başlattık. Kendi patentiyle yerli ve milli ilaç geliştirme, üretme, bunu ülke içinde ve uluslararası alanda pazarlama çabası içinde olan bir anlayışı yerleştirmenin mücadelesini veriyoruz. Ancak yerli ve milli ilaç sanayisini geliştirme, tıbbi cihaz sektörünü güçlendirme konusunda attığımız adımlarda maalesef tıpkı bir dönem savunma sanayisinde olduğu gibi gizli bir direnişle karşılaşıyoruz. Türkiye açısından böylesine hayati öneme haiz bir sektörde hedeflerimizin kişisel hesaplar ve kurum taassuplarıyla engellenmesine izin veremeyiz."

Erdoğan, sektör temsilcilerinin ve bilim insanlarının da destekleriyle Türk ilaç ve tıbbi cihaz sanayisinin, bu sektörün, çok daha ileriye taşınacağına inandığını kaydetti.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER