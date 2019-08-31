31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:55:29 | Son Güncelleme: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 07:58:49
Başkan Erdoğan, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne Şenay Yalçın'ı atadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şenay Yalçın atandı.
Konuya ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Şenay Yalçın atandı.
AA
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