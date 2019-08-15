Başkan Erdoğan nezaketi: Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir-İstanbul Otoyolu'yla ilgili paylaşım yapan Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı ve geçiş ücretinin 256 TL olduğu İstanbul-İzmir otoyolundan geçti. Şarkıcı, yoldan bir fotoğraf paylaşarak çok beğendiğini söyleyince Erdoğan arayarak teşekkür etti.
İSTANBUL-İZMİR OTOYOLUNU ÖVMÜŞTÜ
Demet Akalın, İstanbul-İzmir otoyolundan geçerken "2 saatte dünya yol geldik. Pahalı deniyor ama İtalya'da otobanlar adım başı para." demişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN NEZAKET TELEFONU
Recep Tayyip Erdoğan, ise gündemle alakalı yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren Demet Akalın'ı arayarak teşekkür etti. Her anını Instagram hesabından paylaşan Akalın, bu haberi paylaşırken de "3 gün üst üste rüyamda gördüm Cumhurbaşkanımızı. Hafif bir şok oldum arayınca. Allah ona uzun ömürler versin" dedi.
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